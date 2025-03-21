北富銀響應「Earth Hour」 2024年碳排減量約18座大安森林公園

今年的「世界關燈日（Earth Hour）」定於3月22日舉行，為喚起全民節能減碳意識，台北富邦銀行積極響應此全球倡議行動，力行節能減碳措施、擴大綠色能源使用，並鼓勵員工培養永續習慣，為地球永續盡一份心力。

北富銀行政長郭佳綾表示：「對北富銀來說，天天都是關燈日」。秉持「低碳營運」原則，北富銀全台分行每天晚間7點30分統一關閉招牌燈，分行ATM區域空調也會在每日晚間9點自動關閉，總行大樓的辦公照明更改裝為小區域配置，能根據實際使用狀況分區開啟，減少不必要的能源消耗，搭配午休時間關燈1小時措施，有效降低營運用電量，減緩對環境的影響。

同時，為提高能源使用效率，北富銀持續優化辦公設備，將總行大樓及資訊機房的中央空調主機更換為節能機型，服務據點也全面改用節能燈具，並逐步擴大綠電使用，至2024年已累計購買9,241千度太陽能光電，2025年規劃新增購買1,577千度，總計達10,818千度。2024年北富銀各項營運節能措施成效良好，共計減碳達7,281公噸，相當於18.8座大安森林公園的碳吸附量。

員工參與是企業永續行動的關鍵力量。北富銀每年推出「富邦綠行動」活動，從自備購物袋、回收舊衣、綠化環境到搭乘大眾運輸工具，以輕鬆有趣的任務關卡搭配豐富獎品，鼓勵同仁在日常生活中落實永續作為。舉辦迄今，已吸引近六千人次員工加入，累計完成永續任務超過6.5萬次，帶領許多員工了解環保的重要，也為企業永續文化的建構注入全新活力。

為號召各界加入淨零行列，北富銀充分發揮金融影響力，推動綠色金融業務，支持再生能源、節能減碳設施等永續專案融資，扶持綠能產業發展，並致力開發ESG相關商品，拓展數位金融服務，讓更多企業與民眾在金融帶領下，深度參與減碳行動。

永續發展是一項長期使命，北富銀將繼續堅持永續理念，落實節能減碳作為，並積極響應各類環保倡議活動，喚起社會各界對永續的重視和參與，攜手共建永續家園。