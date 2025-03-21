連12年響應「關燈一小時」 富邦金控號召13家海內外子公司減碳

富邦金控（2881）以實際行動守護地球，持續投入營運節電減碳，自2014年起，連續12年支持由世界自然基金會（WWF）發起的「Earth Hour關燈一小時」活動。今年攜手富邦人壽、香港富邦人壽、越南富邦人壽、韓國富邦現代人壽、台北富邦銀行、富邦銀行（香港）、富邦華一銀行、富邦產險、富邦財險、越南富邦產險、富邦證券、富邦投信、富邦期貨等13家海內外子公司響應關燈日，展現珍惜能源的決心。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控致力降低營運對氣候環境之影響，通過設定科學基礎減碳目標（SBT），預計至2030年自身營運減碳42%；加入RE100國際倡議，目標2040年海內外營運據點將100%使用再生能源，穩健朝2050年自身營運淨零承諾邁進。

富邦金控持續推動「節能」、「創能」及「購能」以減降自身灰電用量。首先計畫性汰換辦公大樓及營運據點之照明燈具與機電設備（例如空調主機及電梯等），晚間19:30起自主關閉大樓戶外景觀燈、樓頂霓虹燈、營業據點招牌燈，落實宣導節約用電，近年平均年節電量440萬度；其次陸續建置9處太陽能發電設施，屬自發自用之裝置容量達257.5 Kw；並持續增購綠電，截至2025年，富邦金控及子公司累計綠電總採購量達2,161.8萬度，後續亦將依SBT設定之減碳路徑逐年持續增加採購綠電。

富邦人壽致力於綠色營運、推動零碳政策，擴大低碳行動，執行SBT與RE100逐年節能減碳政策，包含提供更多數位化服務減少用紙，導入綠電、積極布建太陽能發電設施，目標2040年全面使用綠電，並積極選購符合節能、省水及綠建材等環保標章之產品，2024年用電減量達520.9萬度、用水減量3.16萬度，人均廢棄物減量減少6.07公斤，邁向建構低碳永續職場目標。同時，富邦人壽持續落實不動產開發之節能與減碳，富邦人壽大樓（A25）不僅在興建完工階段榮獲美國LEED金級認證，辦公職場裝修工程亦榮獲LEED室內裝修金級認證，更於2024年獲得國際不動產永續基準評級（Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB）最高五星評等肯定。

台北富邦銀行秉持「低碳營運」原則，力行節能減碳，全台分行晚間關閉招牌燈及ATM區空調，總行照明改為小區域配置，並推行午休時間關燈、更換節能設備燈具、擴大綠電使用等措施，有效降低營運用電量。2024年北富銀營運減碳達7,281公噸，相當於18.8座大安森林公園的碳吸附量。北富銀持續號召各界加入永續行列，對內舉辦「富邦綠行動」，鼓勵員工從生活中實踐永續，累計達成任務超過6.5萬次；對外則發揮金融影響力推動綠色金融，支持綠能專案融資、開發多元ESG商品、拓展數位金融服務。

富邦產險除了實施包括非營業單位中午關燈一小時、節能設備汰換、飲水機及電腦主機設定自動關機等各項節能措施外，亦積極推動電子保單及條款電子化，以及遠距招攬服務，統計2024年約減少近280公噸之紙張使用，換算約減少1,185公噸CO2e。此外，富邦產險更於2024年於48個營業處所與總部導入綠電，年轉供契約量達300萬度，落實低碳營運目標。

富邦證券致力打造低碳營運環境，持續推動節能減碳，2024年營運碳排減量較基準年2020年減少34%，成效斐然。富邦證券除計劃性汰換非節能燈具與分離式空調外，也持續採購再生電力，更陸續於分公司建置太陽能板發電裝置。此外，富邦證券持續提供客戶各項無紙化服務，包含線上開戶與調額，提供電子對帳單，股利發放通知書電子化等，為永續環境貢獻心力。

除了各子公司致力營運減碳，富邦金控亦積極運用品牌影響力，共促贊助之運動賽事減碳與綠色轉型。臺北馬拉松2024年晉升為世界田徑總會「金標籤」認證賽事，也獲得BSI全球第一張馬拉松碳足跡認證，成為金標籤級的「綠色馬拉松」；萬金石馬拉松獲頒「國際責任運動銀標章」，並取得ISO 20121永續管理系統認證及完成ISO 14067碳足跡盤查，為亞洲首場綠色永續雙認證馬拉松；田中馬拉松獲得環境部頒發的碳標籤認證，賽事期間賽道補給品採購當地的農產品，減少運輸產生的碳排。

呼應關燈一小時精神，富邦金控善盡永續經營責任，更邀請企業與民眾客戶共襄盛舉，一起正視氣候變遷與暖化議題。