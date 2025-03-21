國泰金連10年響應 Earth Hour 關燈一小時 集團企業齊跟進

一年一度的全球自發性公益減碳行動「Earth Hour 關燈一小時」於3月22日晚間8點30分登場，邀請企業與民眾一起關上不必要的燈，以實際行動響應減碳。國泰金控（2882）秉持「Better Together共創更好」信念，2025年在總經理李長庚號召下，再度攜手旗下子公司及國泰飯店觀光事業、永聯物流開發等集團關係企業共同組隊響應Earth Hour關燈行動，為地球盡一份心力，象徵國泰守護自然生物多樣性的決心，與民眾共創更美好的永續未來。

國泰金控自2016年起參與「Earth Hour 關燈一小時」倡議活動，連續十年響應不間斷，展現對地球永續發展的承諾。今年與旗下子公司串聯全台營運據點，包括台北仁愛、松仁等多棟總部大樓、國泰置地廣場、青埔資訊大樓等共同參加，並透過官方Facebook及Line粉絲團接力號召響應，以實際行動減少能源耗損，呼籲各界正視氣候變遷、守護自然環境與生物多樣性等議題。

「氣候」為國泰金控永續核心主軸，國泰致力發揮集團不動產生態系永續影響力，減少自身營運排放，為台灣首家金融業成為RE 100會員，也是亞洲第六家通過科學減碳目標（SBT）審核的金融業者，更提供客戶便捷取得再生能源的服務，與客戶攜手共創淨零經濟，達成永續目標；同時也把永續理念向下扎根，為建立全體員工「排碳使用者付費」的觀念，國泰金控2024年首度舉辦為期4個月的「2024淨零碳排，相揪作伙來」獎勵活動，共節電約32,735度，換算減碳量約16公噸，全體員工皆積極發揮自身影響力，為打造更好的環境一同努力。

國泰人壽總部大樓今年亦持續參加「Earth Hour關燈一小時」活動，並於Facebook、Line粉絲團號召響應，邀請民眾一同關燈一小時，以行動支持生態永續。國泰人壽持續擴建太陽能光電板自發自用及定期汰換設備減碳外，更結合「內部碳定價」機制推動「節電減碳活動」，將各單位與前一年度同期相比的減碳噸數乘上每單位碳費，用於單位減碳運營經費與公司零碳營運轉型計畫基金。另響應政府減碳政策，國泰人壽台中烏日大樓率先取得內政部建築能效評級「TBERS 」最優能源效率「1+」等級的辦公大樓，成為「近零碳建築（Nearly Zero-Carbon Buildings）」，不僅如此烏日大樓更將其餘用電全數導入綠電，成為全台首棟通過建築能效「淨零建築（Net Zero Buildings）」評定大樓。最後在服務客戶部分，推出hub新型態辦公服務，以科技結合永續，攜手租戶邁向淨零轉型，升級成智慧綠房東。

國泰世華銀行響應「Earth Hour關燈一小時」活動，今年除總部大樓持續參加外，更擴及多家分行機構，自願關閉招牌燈光，為地球盡一份心力。國泰世華長期響應環境永續，於企業營運面依循「盤查、減量、抵換」之減碳策略，幫助溫室氣體排放減量，並取得多項減碳標章、外部組織認證和環境相關獎項肯定，如去年國泰世華銀行總部及其三家綠色分行，即通過國際碳中和標準PAS2060組織型碳中和查證。

國泰世華持續提升全台營運據點的再生能源使用率，預計在今年達成RE 50目標；且為加速能源轉型、提高能源使用效率，今年起針對組織內部使用「非再生能源」之用電單位，收取「基本碳費」；明年度為繼續優化同仁能源使用習慣，更將針對用電量增長之單位，收取「超額碳費」，而所收取之碳費，將用於再生能源採購、節能減碳措施，以多元的方式落實永續行為。

國泰金控今年再攜手國泰飯店觀光事業、永聯物流開發聯合響應「Earth Hour關燈一小時」活動，包含國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店，全台7間飯店同步關閉招牌照明與館外造景燈飾一小時；以及永聯物流開發全台7個園區也一起關上不必要的電燈，以實際行動展現企業永續決心。

國泰飯店觀光事業近年積極推動綠色營運措施，包括選購在地食材、採購綠色標章產品、提升綠色採購比例、推行能源管理減塑政策等，且為鼓勵入住旅客搭乘大眾運輸工具，及自備環保水壺與個人用品，推動各式綠色住房與餐飲專案，希望透過各個行動減少對環境的衝擊，共同守護地球；永聯物流開發以「簡單」、「聰明」、「永續」為核心理念，將永續理念深植於智慧倉儲技術與營運模式中，以智慧倉儲OMEGA 2 楊梅為例，採用逾十層樓高的AS/RS自動倉儲系統取代傳統儲貨模式，縮減樓地板面積及建材使用，成功降低1萬公噸碳排放，相當於88座大安森林公園的年吸碳量，且透過全自動無人倉儲技術，AS/RS作業區高效運作，有效降低能源消耗，致力打造高效、永續的物流解決方案。