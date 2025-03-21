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華南銀行響應 Earth Hour 關燈一小時 串連全台分行連續關燈3天

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行董事長陳芬蘭（圖中）率領同仁響應關燈活動，為地球盡一份心力。圖/華南銀行提供
華南銀行董事長陳芬蘭（圖中）率領同仁響應關燈活動，為地球盡一份心力。圖/華南銀行提供

2025「Earth Hour關燈一小時」活動，邀請社會各界於3月22日晚間8點30分至9點30分關燈1小時，華南銀行積極擴大響應，於3月21日至23日連續3日串聯總行及全台186家國內分行，一起關上無涉安全性的直式、橫式廣告招牌燈，以實際行動關心地球。

華南銀行在2021年6月起，即自主性推動總行大樓及國內分行招牌關燈時間，從原晚間10點整提早至晚間9點30分，透過每日提早半小時關燈，每年可減少近346噸碳排放量。

2025年董事長陳芬蘭更親自帶領同仁拍攝影片於社群媒體宣傳發布，期以實際行動讓發燒的地球降溫。

華南銀行深耕台灣百年，始終秉持「永續經營」理念，長期關注氣候變遷與環境永續議題，節能減碳不餘遺力，2015年即與工研院合作開發「智慧節能管理平台」，用於監測全台所有單位行舍用電狀況、環境溫度及二氧化碳濃度等，透過平台檢視並達成每年節能目標，且榮獲「全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）」之「人工智慧建築節能系統平台」技術獎，展現此平台具卓越節能成效；亦導入國際標準ISO14064-1溫室氣體盤查、ISO14001環境管理系統、ISO50001能源管理系統等認證，強化內部管理。

近年來，華南銀行以積極行動落實ESG永續理念，除取得綠建築標章、頂樓設置太陽能發電設備、推動落實垃圾分類減量、無紙化作業外，並透過會議室配置桌上機、用紙減量、採購環保紙。

舉辦活動推廣「多走樓梯少搭電梯」達成運動減碳，於員工餐廳供應有機米、提供重複性餐具；設備汰換具節能功能、回收雨水再利用等措施，進一步擴大推廣到全行各營業單位一起舉辦相關活動，從銀行本身做起，與廣大民眾攜手共同邁向2050淨零碳排目標。

希望透過關燈的小動作，將節能減碳落實到日常生活中，小小力量、大大迴響！美好就從「關燈」開始。

減碳 華南銀行

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