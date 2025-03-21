智能電動車崛起 有望挹注電動車概念基金表現
根據過往經驗，每年1月份對於純電動車銷售來說都是一個偏弱的月份，主因12月份銷售通常會受到激勵措施取消和原始設備製造商去庫存的推動。法人指出，根據美銀最新統計報告，今年1月全球純電動車銷量為81.3萬輛，銷售額仍然年增長19.4%。
法人表示，從地區來看，歐洲的純電動車銷量增幅最大，年成長率達36%，其次是美國年成長率24%，然後是中國大陸年成長率+10%。而全球插電式混合車銷量年增率為24%，其中73%的銷量來自中國大陸。插電式混合車銷售成長持續超過純電動車成長，主要受到中國大陸推動。整體而言，1月銷售成長動能佳，可視為年度好的開始。
日盛全球智能車基金研究團隊表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會宣示，通用機器人時代、自駕時代雙雙到來，其中自駕車利用Omniverse與Cosmos從生成數位虛擬場景到導入物理數據利用AI訓練AI，而AI人工智慧相關、自動駕駛、人形機器人三大投資主軸，都屬泛AI投資概念。建議可透過電動車與智能概念之主動式基金，掌握AI超級盃新紀元帶來之投資商機。
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