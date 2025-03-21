Fed 年內降息2碼 美百大債受惠迎變局

3月FOMC會議維持美國基準利率區間於4.25%至4.5%間，聯準會利率點陣圖顯示，2025年有2碼降息空間，進一步依FedWatch利率期貨推估，今年底前可能有3碼降息空間；第一金投信指出，今年金融市場波動加大，再次突顯信用資產低波動、耐震的投資特性，尤其看好穩健型優質企業債券的表現。

第一金投信表示，聯準會最新聲明透露「經濟前景的不確定性增加」，加上年底前有2-3碼降息空間，各項條件皆有利投資級債券表現，近期美國投資級債券殖利率下滑至5%，仍高於長期均值，迎戰經濟變局，資產配置宜納入高評級投資等級債券，兼具利差收斂、收益甜美、投組保護力等特性。

聯準會持續維持利率水準不變，同時透露經濟變數存在的疑慮，Fed將今、明年GDP成長率分別下調至1.7%及1.8%，並上修今年失業率至4.4%，且面臨關稅政策推升通膨壓力，不過，聯準會主席鮑爾仍對於經濟展望樂觀，認為美國經濟具備韌性。

此外，Fed亦宣布放緩縮表步伐，把美國公債每月贖回上限從250億美元，調降至50億美元，可望緩解流動性壓力，第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑指出，美債殖利率受貨幣政策指引而下滑，今年金融市場波動，預估殖利率仍可望呈現區間盤整格局。

聯準會表示關注就業、通膨等數據以調整貨幣政策立場，市場預期降息機率上揚、美債殖利率下滑、經濟成長下修，不過，摩根士丹利預估，2025年投資級債券發行結構健康，林邦傑說明，目前新債發行用途以一般財務占比最高，去年已提前發行再融資部位，財務體質良好，整體籌碼穩定有助信用利差維持穩健，現在正是投資高評級企業債的好時機，可強化投組收益、降低波動度，同時避免金融資產受非經濟因素干擾程度。