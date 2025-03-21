聯卡中心四大策略 啟動六都以外縣市合作計畫推電子支付

聯合信用卡處理中心（聯卡中心）推動電子支付跨出六都，今年啟動與六都以外縣市合作計畫，計畫分為四大策略方向，目標擴大普及非現金支付與城鄉支付平衡。聯卡中心積極配合主管機關政策，自2023年即將非六都信用卡受理商家數列為年度重點工作之一，今年聯卡中心擬定合作計畫行動方案，將主動拜訪非六都的縣市政府相關單位，了解地方需求，並提供適切的解決對策，協助非六都縣市政府加速推動在地商家支付升級。

聯卡中心指出，鑒於非現金支付市場環境發展漸趨成熟，為持續提升成效，金管會於2024年針對非現金支付交易，訂定「2026年交易筆數80億筆、交易金額新台幣10兆元」新目標值。根據金管會公布，2024年國內非現金支付交易筆數約83.07億筆，已提前達到2026年目標80億筆，至於交易金額則約8.3兆元，距離2026年10兆元目標，達成率已超過83％，顯示國人已逐漸習慣非現金支付交易。

不過，聯卡中心發現，從新簽約特約商店家數及地區分布來看，非六都以外的縣市非現金支付普及，還有相當大的努力空間。目前許多非六都地區的商家對交易手續費及設備安裝成本等方面仍存疑慮，而選擇僅接受現金交易。此外，部分地區因傳統零售業居多，現金交易習慣根深蒂固，對非現金支付的接受度不高。而對消費者而言，支付選擇受限不僅影響購物便利性，也可能降低消費意願，進一步影響地方經濟及產業發展。

為突破這些障礙，聯卡中心將主動出擊尋求與非六都縣市政府共同合作，從商家教育、消費者推廣等多方面著手，循四大策略方向推動非現金支付普及。四大方向為，一，教育輔導，與地方政府合辦說明會，幫助商家瞭解非現金支付的優勢，例如提高客單價、降低找零風險及吸引更多顧客，消除商家導入的疑慮。

第二是降低門檻，提供簡易便捷的收款解決方案，如「NCCNET SoftPOS 聯卡感應收款」APP，讓中小或微型商家無須添購額外設備，即可透過智慧型手機受理信用卡交易，減輕經營負擔。

三是提高意願，運用「小額支付平台」具有交易處理速度快及手續費較傳統信用卡支付服務更優惠等特色，推廣至更多合適通路，讓商家在相對有限的成本負擔下體驗非現金支付的便利性。最後第四項為行銷活動，與縣市政府及當地指標通路合作，共同推出優惠活動，例如信用卡滿額優惠等，帶動當地消費熱潮。

聯卡中心指出，聯卡中心期盼透過合作計畫活動，與非六都縣市政府攜手合作，加速推動非六都地區的支付升級，除促進地方經濟成長，縮小城鄉支付差距外，亦可讓商家享受非現金支付帶來的經濟效益，消費者能有更多安全便捷的支付選擇，政府則可透過交易電子化提升財務管理效率。