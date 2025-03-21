富時指數調整 防爆量甩尾

富時指數季度調整預計今（21）日盤後正式生效，追蹤元大台灣50、富邦台50、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數等ETF將啟動換股，法人提醒，除周末賣壓外，台股尾盤應慎防爆量甩尾效應。

根據臺灣指數公司公布資料，追蹤臺灣50指數的元大台灣50及富邦台50等兩檔市值型ETF的成分股，本次將新增萬海、刪除台化。其中，台化（1326）目前占臺灣50指數權重約0.22%至0.23%間，推估調節賣壓約15億元。

本次成分股調整後，長榮、陽明、萬海再次齊聚元大台灣50及富邦台50。法人指出，貨櫃三雄去年獲利繳出亮眼成績單，長榮、陽明分別配發32.5元、7.5元現金股息，換算殖利率各為14.1%、9.6%，近期已見買盤進場卡位，推升股價維持高檔不墜。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100，新增台灣精銳、台化、鴻華先進-創等三檔，刪除中華、威盛、萬海。追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技無新增成分股，刪除威盛一檔。