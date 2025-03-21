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台壽攜手三井 LaLaport開幕

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
南港LaLaport開幕，中信金控董事辜仲諒（左四起）、董事長顏文隆、台北市長蔣萬安、台灣人壽董事長許舒博等，出席剪綵典禮。記者林俊良／攝影
南港LaLaport開幕，中信金控董事辜仲諒（左四起）、董事長顏文隆、台北市長蔣萬安、台灣人壽董事長許舒博等，出席剪綵典禮。記者林俊良／攝影

中信金控（2891）子公司台灣人壽與三井不動產歷時六年打造「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」購物中心，昨（20）日正式開幕。台灣人壽董事長許舒博表示，LaLaport南港將是台北市「最大購物中心、最高景觀空橋」，歡迎全民來商場開箱。

許舒博指出，中信金融園區C3開發案是台灣人壽有史以來最艱鉅的工程，經歷疫情停工、通膨、缺工缺料種種挑戰，在所有合作夥伴共同努力下，台日攜手開創台北東區新地標。

「LaLaport南港」開幕日，台灣人壽吉祥物台灣阿龍化身迎賓大使，逾百位產官界領袖齊聚慶賀，包括經濟部次長江文若，台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽、立委李彥秀及多名內湖南港區的台北市議員。開幕式上，日本台灣交流協會副代表服部崇、三井不動產社長植田俊，與中信金控董事長顏文隆、中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金控總經理高麗雪，中國信託銀行董事長陳佳文、台灣人壽董事長許舒博與總經理莊中慶共同剪綵，台日企業聯手見證台北東區門戶計畫邁向新里程碑。

台壽董事長許舒博表示，台灣人壽帶頭投入壽險資金支持政府公共建設，不僅看好台灣發展，更用行動支持Team Taiwan（台灣隊）。許舒博指出，LaLaport南港未來將創造8,600個就業機會，更為南港經貿園區及周邊區域，創造龐大商機與經濟產值。

台北市長蔣萬安大讚C3開發案是台北市政府招商引資、帶動城市發展的重要里程碑，更是跨國企業投資南港的成功案例，讓南港從黑鄉變潮城。經濟部次長江文若肯定台日合作拚經濟，零售業是帶動台灣經濟成長的關鍵產業，按讚台壽與三井的合作讓世界走進台灣。

即日起至4月30日前，申辦「中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡」，核卡30天內任刷一筆，新戶最高送700元、新卡最高回饋300元，並享多項好康優惠。

中信金控 台灣人壽 董事長

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