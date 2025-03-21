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四大公股行庫高層 大搬風

經濟日報／ 記者廖珮君夏淑賢林勁傑／台北報導

公股金融機構高層人事可望近期明朗，據核心消息人士透露，第一銀行總經理李嘉祥將升任台企銀董事長，其職缺由彰銀（2801）總經理周朝崇接任，而彰銀總經理一職則由第一銀副總簡志光升任，全案最快3月底前定案且將無縫接軌，一次到位。

另外，日前傳出將有異動的兆豐證券董事長陳佩君，可望續任董座，僅兆豐票券董事長廖美祝將退休，將由兆豐金總經理蕭玉美轉任，兆豐金總座則以證基會董事長的張傳章接任呼聲高。

至於兆豐金控五大子公司高層人事除兆豐票以外，其餘都將維持穩定以現任者續任為原則，兆豐創投則可望由目前兼代董事長的兆豐金副總經理丁涵茵真除，將繼續兼任兆豐創投董事長。

財政部長莊翠雲昨（20）日在財委會被立委問及台企銀新任董事長何時確定，她透露，不會太久。據了解，一銀、彰銀、台企銀等三家公股行庫最快本周五、最晚下周五將以召開「臨時董事會」方式陸續通過上述人事案。

李嘉祥是從第一銀行基層辦事員做起，歷任多倫多分行、紐約分行及總行副總、美國第一銀行董事總經理也曾擔任第一金控策略長，國內外業務經歷完整。

兆豐金控 第一銀行 董事長

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