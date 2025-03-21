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新壽2024年底資本適足率221%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新光金控（2888）昨（20）日舉行法說會，由總經理陳恩光主持。新光金2024年合併稅後純益為204.6億元，為歷年次高，每股稅後純益（EPS）達1.25元，新壽去年底RBC（資本適足率）達到221%，淨值比達5.17%。

外界關注今年是否有望配息，新光金副總暨發言人林宜靜表示，普通股需考量諸多綜合因素後提報董事會討論，特別股目前是朝發放的方向規劃。在接軌方面，新壽預計在接軌時帳上CSM將超過1,500億元，並有約100億元的利得可釋放到損益表，同時，今年也訂下CSM 600億元的高目標。

林宜靜說明，金融市場變化快速，尤其去年第4季，美債殖利率攀高，導致未實現金融資產損失較前一年度增加，會影響到配息的量能。配息需綜合考量各種因素，包括即將接軌IFRS 17以及新一代清償能力制度（TW-ICS）所需的營運、資本需求，子公司上繳情況，以及股東期待，同時合併進程還在持續當中，未來是不是以合併基礎來發放股息，都需綜合考量。目前普通股會提報董事會討論，特別股朝發放的方向規劃。

新光金控 配息

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