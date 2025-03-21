壽險投資單一ETF 金管會擬設限

為符合ICP（保險核心原則）要求保險業投資需注重「集中度風險」，金管會正研擬對壽險業持有單一檔主動式、被動式ETF設限。據了解，壽險業最擔心的是，未來被動式債券ETF單檔投資限額，一旦遭限縮，滿手台幣保費只有兩條路，一是只能多找幾檔ETF投資，二是再找新投資標的。

據透露，金管會初步規畫兩大方向，一、壽險業已持有的被動式ETF「舊部位不影響」，僅對未來新投資的單檔被動式ETF設限，單檔持有比重仍盼與其他商品監理一致，拉平為10%，但也不排除彈性提高。

二、因應各投信第2季將新發行主動式ETF，壽險業投資單檔主動式ETF將比照共同基金（Mutual Fund）單檔投資持有比重限10%。

保險局副局長陳清源說，昨（20）日公聽會邀投信、壽險公會和證期局做討論，主要是因應新增主動式ETF商品，僅是將被動式ETF放在一起討論，希望壽險業投資分散，確保經營穩定性。依《保險法》146-1條規定，壽險業投資證券化商品、及經核准投資的有價證券（如新增主動式ETF），投資總額限保險業可運用資金10%。

但壽險業僅有「總額」規範，單檔投資限額則回到證期局規定，ETF規模逾30億元者，單一投資人持有限五成，低於30億元者，單一投資人持有限七成，保險局認為，依ICP要求，可再降集中度風險。