2月證券劃撥餘額 大增

中央銀行昨（20）日公布2月金融情況；2月台股驚驚漲，激勵散戶投資信心指標—證券劃撥存款餘增至3兆3,545億元，為四個月新高，單月大增712億元，寫九個月來最大。

央行經研處副處長曹體仁指出，2月證券劃撥存款增加，主要是2月平均股價指數23,328點，創下歷史新高；股市平均成交值3,626億元，寫半年新高；融資餘額4,401億元，為兩個月高點，「2月證券劃撥存款表現，符合台股股價走勢。」

央行資料顯示，2月外匯存款餘額9兆2,231億元，單月暴增1,888億元，曹體仁表示，外匯存款增加主因有三，一是匯入款較多，二是部分銀行推出美元優利存款方案、吸引存款人投資，三是新台幣匯率小幅貶值。

2月台股表現強勢，央行統計顯示，外資2月台股成交比重上升，由前一個月34.7%增至36.1%，為2022年11月以來、近兩年半新高。