快訊

黑煙直竄天！烏無人機大規模空襲俄空軍基地 震碎多棟建築窗戶

黃國昌旁聽激辯！ 受訪停頓8秒坦言「蠻開心的」：熟悉的柯文哲回來了

600萬元政治獻金流去哪？ 柯文哲否認私用：不能嘲笑陳明文

6家電支機構設資安專責主管了 下一步會擴及全部嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
總資產10億元或使用者人數逾200萬人的專營電子支付機構，需設資安專責單位及主管，電子支付情境示意圖。圖／Ingimage
總資產10億元或使用者人數逾200萬人的專營電子支付機構，需設資安專責單位及主管，電子支付情境示意圖。圖／Ingimage

金管會宣布21日起「專營電支內控稽核制度實施辦法」上路，新增總資產10億元或使用者人數逾200萬人的專營電子支付機構，需設資安專責單位及主管；銀行局副局長侯立洋說，目前依規需設置的6家專營電支機構都已達標。

符合需設資安專責單位的6家專營電支機構，是街口支付、全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通（iPass Money）及愛金卡（I-Cash）。目前全台共有9家專營電支機構，等於2/3電支機構全入列。

下一階段會把另外3家也納入嗎？侯立洋說，是否擴及所有的電支機構，要看業務規模和使用者人數，看是否有必要性，意味初步金管會僅會針對規模較大者，做設資安專責主管的要求。

金管會修正「專營電支內控稽核制度實施辦法」21日起上路，有兩大修正重點，一、明定專營電支機構委託會計師辦理內控制度查核後，需出具合理確信報告，不再只是單純的「表示意見」。

侯立洋說，這是需每年查核，2026年3月出具2025年年報時的內報報告就需有會計師的「確信報告」。

二、明定專營電支機構前一年度的資產總額10億元或使用者人數逾200萬人者，應設置資安專責單位及主管，負責資安相關工作，禁止兼辦資訊、或其他與職務有利益衝突的業務。

符合規定的六家專營電支機構，都已完成設置。侯立洋說，這六家專營電支的資安單位，只有一家是10人以上，其他五家都是10人以下。

一卡通 資安 金管會

延伸閱讀

電子今大多跌深反彈 但這檔網通股卻創歷史新高

Google雲端併購 零壹、精誠、伊雲谷等夥伴分享商機

OIU免稅優惠延長十年 推動亞資中心添助力

促進資安產業 將發展後量子密碼技術

相關新聞

降溫！八行庫新青安2月收件全跌破千 這家核貸不到10億元

財政部今天公布新版青年安心成家房貸（新青安）2025年2月統計資料，2月因為少了農曆年假因素影響，因此在單月申貸與核貸金...

6家電支機構設資安專責主管了 下一步會擴及全部嗎？

金管會宣布21日起「專營電支內控稽核制度實施辦法」上路，新增總資產10億元或使用者人數逾200萬人的專營電子支付機構，需...

聯準會按兵不動 富蘭克林華美：投等債迎來進場機會

美國聯準會（Fed）最新FOMC會議維持利率水準不變，市場對降息期待逐漸升溫，最快可能5月啟動降息。富蘭克林華美投信指出...

法人：Fed 利率不變但經濟前景未明 宜以高信評債降風險

美國聯準會（Fed）於19日宣布，維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.5%不變。這是Fed連續第二次按兵不動。法人...

聯準會「一動作」增加市場變數 聯邦基金利率區間不變

美國聯準會於19日宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.5%不變，為連續第二次按兵不動的決策。基金平台業者指出，...

遠東銀行發60億元一般順位金融債 票面固定利率2%

遠東銀行（2845）20日發行5年期一般順位金融債券新臺幣60億元，定價為票面利率為固定利率年息2.00%，遠東銀行表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。