6家電支機構設資安專責主管了 下一步會擴及全部嗎？

金管會宣布21日起「專營電支內控稽核制度實施辦法」上路，新增總資產10億元或使用者人數逾200萬人的專營電子支付機構，需設資安專責單位及主管；銀行局副局長侯立洋說，目前依規需設置的6家專營電支機構都已達標。

符合需設資安專責單位的6家專營電支機構，是街口支付、全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通（iPass Money）及愛金卡（I-Cash）。目前全台共有9家專營電支機構，等於2/3電支機構全入列。

下一階段會把另外3家也納入嗎？侯立洋說，是否擴及所有的電支機構，要看業務規模和使用者人數，看是否有必要性，意味初步金管會僅會針對規模較大者，做設資安專責主管的要求。

金管會修正「專營電支內控稽核制度實施辦法」21日起上路，有兩大修正重點，一、明定專營電支機構委託會計師辦理內控制度查核後，需出具合理確信報告，不再只是單純的「表示意見」。

侯立洋說，這是需每年查核，2026年3月出具2025年年報時的內報報告就需有會計師的「確信報告」。

二、明定專營電支機構前一年度的資產總額10億元或使用者人數逾200萬人者，應設置資安專責單位及主管，負責資安相關工作，禁止兼辦資訊、或其他與職務有利益衝突的業務。

符合規定的六家專營電支機構，都已完成設置。侯立洋說，這六家專營電支的資安單位，只有一家是10人以上，其他五家都是10人以下。