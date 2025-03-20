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小資族享財管服務！券商「高淨值戶」條件 金管會刪了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為讓小資族也能享財富管理服務，金管會預告修法，有兩大重點，一、刪除券商「高淨值客戶」條件，回歸券商KYC與KYP規定，二、拉高申請兼營全委門檻，業務規模要到1,500萬元才需申請兼營執照，法規預告期兩個月，最快今年上半年可望上路。

現行金管會就已授權證券商可自訂「高淨值客戶」條件，例如AUM 逾30萬元者，但券商公會認為，因有一個「高淨值客戶」的名稱要件，會讓業務上綁手綁腳，建議直接刪除，讓券商執行業務上更具彈性，也能服務小額投資人。

證期局副局長黃厚銘也說，既已授權每家券商自訂，就不需要再有一個標準，其次，目前券商也有了解客戶（KYC）程序，包括客戶開戶、最低往來金額與條件，及接受與拒絕等各種狀況，刪除「高淨值客戶」是讓法規維持一致性也可達普惠金融效果。

二是拉高券商申請兼營全委業務門檻，從目前業務規模達到1,000萬元就得申請執照，拉高到1,500萬元才需申請，也與銀行兼營信託業申請做全委門檻一致。

據證期局統計，2月底有10家券商有承辦財富管理信託業務，其中兩家有申請兼營全委，主要全權委託業務都是做「借券」（出借台股），借券額是200億元。

金管會20日預告修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項」，修正上述兩大重點，預告期間60天。

淨值 財富管理 金管會

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