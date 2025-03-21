智慧經營／京城銀行董事長戴誠志 併購高手 屢創佳績

京城銀行（2809）董事長戴誠志是金融圈公認的投資大師，他自2009年擔任京城銀董座以來，帶領京城銀脫胎換骨，成為財務體質、資產品質、績效表現均高人一等的優質銀行，也是上市銀行股的獲利王與股王。

主導風光併入金控

戴誠志擔任京城銀行董事長16年，其間京城銀淨值成長到當年的五倍多，並風光出嫁永豐金控，戴誠志獨樹一格的經營策略與總是善待員工的風格是成功關鍵，而他在合併成局時也特別感謝員工，期許合併後員工持續獲得好的待遇與更大舞台。

去年底永豐金控、京城銀行雙雙董事會通過合併，永豐金控將以一股京城銀普通股換26.75元現金加上1.15股永豐金股票，百分百併購京城銀，之後再將京城銀與永豐銀二合一。合併案總金額達到599億元，依當時永豐金股價估算，每股對價約53.89元，相當於京城銀以溢價8.8%、淨值比1.1倍風光出嫁永豐金，兩家公司並在3月3日召開股東臨時會通過合併案，預計2025年第4季完成合併。

這並不是戴誠志第一次將持股的銀行漂亮併入金控，早在2005年，當時新光金控併購誠泰銀行，時任誠泰銀執行董事的戴誠志就是關鍵推手，他不僅促使誠泰銀脫離上世紀末的亞洲金融風暴泥淖，調整體質成功調整後幫誠泰銀找到新光金豪門出嫁。

當年新光金是以相當於每股價值28.2元、約當誠泰銀股價淨值比1.83倍的價格迎娶誠泰銀，被喻為當時最貴的合併案。同樣的，戴誠志入主京城銀，與京城建設集團蔡家共同經營京城銀，在現今銀行業被認為併購行情不如以往之下，戴誠志還是讓京城銀以超過淨值一倍的身價併入永豐金。

戴誠志自2009年擔任京城銀董事長20多年來，京城銀淨值從當年約百億元，一路上升到2023年底總淨值站上500億元大關，2024年最新財報淨值續增至546億元，身價翻漲五倍。

走不同的商銀路線

戴誠志領導京城銀從一家地方小銀行躍升為績優銀行，而京城銀行是績優國銀中唯一總行不在台北的銀行，不靠併購、不改變「社區銀行」的定位與路線，仍締造了大型銀行艷羨的績效，每年法說會，法人往往都屏息等待戴誠志說明京城銀行在股債投資的策略與看法。

除了側重財務投資與眾不同，他很早就決定京城銀行要走和其他商業銀行不同的路線，例如把非核心業務信用卡切出，改由新光銀發京城銀聯名卡，總行固守南台灣並持續深耕南部分行，坐擁科技業南下發展的S廊帶商機，以及不論是企金踩雷、抑或投資操作遭逢大環境利空衝擊，導致大幅提列呆帳準備或是資產跌價損失，京城銀總是一次乾脆大幅提列，即使導致當月大虧也無所謂，且提列的標準也比法定或是市場同業更嚴格，這些反而使京城銀的獲利與體質更透明健康，累積紮實身價。