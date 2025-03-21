中信銀奪22獎項 稱冠同業

中國信託銀行於國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）舉辦之「2025永續金融獎」、「2025數位金融獎」榮獲22項大獎，包含連續三年蟬聯「台灣最佳銀行」、「台灣年度最佳數位銀行」、「台灣最佳聯貸主辦行」等機構類大獎，為台灣第一，稱霸金融業。

中信銀海外子行泰國Land and House Bank Public Company Limited（簡稱「LH Bank」）表現亦備受肯定，所推出之行動銀行「LHB You」榮獲本屆「泰國最佳數位升級專案」。

頒獎典禮19日於香港舉行，中信銀香港分行行長許嘉允、中信銀國際企業融資部部長林耕賢及LH Bank數位平台業務主管K.Sasipatt Pornsuksawat出席領獎。主辦單位表示，中信銀於亞太聯貸市場深耕多年，因應全球供應鏈移轉與重組所需資本，主辦及參與多項國際聯貸案，去年累計於菲律賓、越南、印度、印尼、中國大陸及香港等完成逾百筆交易案，獲《The Asset》多項大獎肯定。

因應氣候變遷與淨零轉型，中信銀陸續於2023年、2024年完成亞太最大及台灣規模最大之「海龍離岸風電」與「大彰化西北離岸風場」專案融資，並擔任兩案之財務顧問及統籌主辦行；截至去年底，中信銀離岸風電類專案融資之聯貸主辦金額已逾4,700億元，積極協助政府推動能源轉型，連續四年獲評為「台灣最佳聯貸主辦行」。

中信銀近年積極推動海外據點之數位轉型，包括中信銀子行泰國LH Bank行動銀行「LHB You」改版後更新多項功能，客戶無論身在何處皆能使用線上服務、跨行無卡提款、介面改版與升級等多項創新服務與體驗。客戶透過「LHB You」即可於ATM無卡提款、申辦存款帳戶，亦能快速申辦個人信貸，獲本屆「泰國最佳數位升級專案」殊榮。

身為泰國唯一台資銀行業者，中信銀積極布建數位基礎建設，致力整合跨境平台與據點資源，將台灣成功的數位創新模板帶入全球據點，打造適時、適地的創新金融服務體驗。

此外，中信銀長期耕耘數位轉型，發展智能科技創新金融服務，以「Digital End-to-End」及「Banking Everywhere」數位發展願景，提供以客戶為核心的金融服務，透過人工智慧技術打造個人化推薦引擎，應用於理財、貸款、促銷優惠等各項服務，並串聯實體、數位通路及社群，提供客戶多元且便捷的服務渠道，獲頒「台灣最佳個人數位銀行體驗」與「台灣最佳社群媒體專案」肯定。