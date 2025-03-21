玉山銀挺永續 助產業升級

玉山銀行打造永續轉型平台，結合專家團隊提供企業客製化永續金融服務方案，致力成為企業邁向永續的最佳夥伴。昨（20）日與永續數據分析專家鄧白氏及永續轉型平台合作顧問精誠資訊攜手，透過「數據驅動、科技賦能、金融加持：產業永續轉型發布會」，共同推動ESG資訊治理，透過數據支持產業永續發展。

面對台灣中小企業永續資訊揭露的挑戰，玉山銀行積極發展永續金融，為鼓勵企業投入永續轉型，促進產業升級，建立「碳資料管理工具」提供企業使用，鼓勵尚未進行碳盤查的企業，加速收集及管理碳排資料；對於已進行碳盤查的企業，則結合永續轉型平台專家團隊，協助優化永續資料品質並提升揭露維度。希望透過將永續數據與金融產品的結合，帶動整體產業一起投入減碳作為，發揮金融影響力。

鄧白氏提供完整的台灣及國際企業ESG指標數據，致力於協助企業管理風險和挖掘商機。對中小企業而言，不僅大大降低了永續資訊收集、分析與報告過程中的門檻，為資源有限的企業提供高度可信的第三方數據，提升永續資訊揭露的數據品質；同時也透過各項ESG評比，包含與同產業的比較，協助企業了解自身永續績效，進一步優化永續策略。

精誠資訊響應全球2050淨零碳排的願景，其「中小企業碳管理系統」是一套結合專業顧問與技術團隊共同打造的一站式SaaS雲端碳管理平台，未來將透過與產業間的合作連結，協助中小企業循序漸進制定減碳目標及推動數位化碳盤查，有效追蹤、分析與管理企業的碳排放數據，以提升綠色競爭力。

玉山認為「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略」，玉山將持續透過金融與非金融服務的整合，擴大金融業與產業界共同推動ESG永續發展模式，攜手志同道合的夥伴，共同實現永續美好新未來。