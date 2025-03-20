快訊

黑煙直竄天！烏無人機大規模空襲俄空軍基地 震碎多棟建築窗戶

黃國昌旁聽激辯！ 受訪停頓8秒坦言「蠻開心的」：熟悉的柯文哲回來了

600萬元政治獻金流去哪？ 柯文哲否認私用：不能嘲笑陳明文

降集中度！壽險業投資單一主動、被動ETF 金管會擬設限

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為符合ICP（保險核心原則）要求保險業投資需注重「集中度風險」，金管會正研擬對壽險業持有單一檔主動式、被動式ETF設限。據了解，壽險業最擔心的是，未來被動式債券ETF單檔投資限額，一旦遭限縮，滿手台幣保費只有兩條路，一是只能多找幾檔ETF投資，二是再找新投資標的。

據透露，金管會初步規畫兩大方向，一、壽險業已持有的被動式ETF部位「舊部位不影響」，僅對未來新投資的單檔被動式ETF設限，單檔持有比重仍盼與其他商品監理一致，拉平為10%，但也不排除彈性提高。

二、因應各投信第2季將新發行主動式ETF，壽險業投資單檔主動式ETF將比照共同基金（Mutual Fund）單檔投資持有比重限10%。

保險局副局長陳清源說，20日公聽會邀投信、壽險公會和證期局做討論，主要是因應新增主動式ETF商品，僅是將被動式ETF放在一起討論，希望壽險業投資分散，確保經營穩定性。

依《保險法》146-1條規定，壽險業投資證券化商品、及經核准投資的有價證券（如新增主動式ETF），投資總額限保險業可運用資金10%。

但壽險業僅有「總額」規範，單檔投資限額則回到證期局規定：ETF規模逾30億元者，單一投資人持有限五成，低於30億元者，單一投資人持有限七成，保險局認為，依ICP要求，可再降集中度風險。

保局初步方向是，既有被動式債券ETF部位維持現狀，免適用新規定，主要是有些債券ETF投資標的幾乎不動，壽險若要降低持有比重，對ETF衝擊較大，但認為新投資部位需要設限；另單檔投資主動式ETF則限10%。

目前全市場債券ETF規模3.2兆元，其中壽險業持有1.7兆元，占53%過半，顯示壽險業是債券ETF大金主，也因這些債券ETF都是投資美債，等於是繞道投資海外，對業者來說，既不吃國外投資額度，還因台幣計價可省避險成本。

一旦未來壽險業「新」投資單檔債券ETF部位設限，因單一持有比例下降，業者只能自己多找幾檔ETF做投資，否則就得再找其他投資標的。

對投信業而言，也得要洽多家壽險業一起包，才能完成一檔債券ETF募集；對金管會來說，則是面臨市場業務發展、與保險監理的兩難。

ETF 壽險業

延伸閱讀

債券ETF再度如期上漲…怎麼輕鬆抓到反彈點？小童：跌時根本看不到利多消息

00982B殖利率6.15%、進可攻退可守！專家：股市動盪小資族股7債3較穩妥

川普在股市亂…必須股「債」配置！全球A級債00950B 年化殖利率6.4%超越BBB級表現

善用多資產ETF 提升投資績效

相關新聞

降溫！八行庫新青安2月收件全跌破千 這家核貸不到10億元

財政部今天公布新版青年安心成家房貸（新青安）2025年2月統計資料，2月因為少了農曆年假因素影響，因此在單月申貸與核貸金...

6家電支機構設資安專責主管了 下一步會擴及全部嗎？

金管會宣布21日起「專營電支內控稽核制度實施辦法」上路，新增總資產10億元或使用者人數逾200萬人的專營電子支付機構，需...

聯準會按兵不動 富蘭克林華美：投等債迎來進場機會

美國聯準會（Fed）最新FOMC會議維持利率水準不變，市場對降息期待逐漸升溫，最快可能5月啟動降息。富蘭克林華美投信指出...

法人：Fed 利率不變但經濟前景未明 宜以高信評債降風險

美國聯準會（Fed）於19日宣布，維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.5%不變。這是Fed連續第二次按兵不動。法人...

聯準會「一動作」增加市場變數 聯邦基金利率區間不變

美國聯準會於19日宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.5%不變，為連續第二次按兵不動的決策。基金平台業者指出，...

遠東銀行發60億元一般順位金融債 票面固定利率2%

遠東銀行（2845）20日發行5年期一般順位金融債券新臺幣60億元，定價為票面利率為固定利率年息2.00%，遠東銀行表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。