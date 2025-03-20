降集中度！壽險業投資單一主動、被動ETF 金管會擬設限

為符合ICP（保險核心原則）要求保險業投資需注重「集中度風險」，金管會正研擬對壽險業持有單一檔主動式、被動式ETF設限。據了解，壽險業最擔心的是，未來被動式債券ETF單檔投資限額，一旦遭限縮，滿手台幣保費只有兩條路，一是只能多找幾檔ETF投資，二是再找新投資標的。

據透露，金管會初步規畫兩大方向，一、壽險業已持有的被動式ETF部位「舊部位不影響」，僅對未來新投資的單檔被動式ETF設限，單檔持有比重仍盼與其他商品監理一致，拉平為10%，但也不排除彈性提高。

二、因應各投信第2季將新發行主動式ETF，壽險業投資單檔主動式ETF將比照共同基金（Mutual Fund）單檔投資持有比重限10%。

保險局副局長陳清源說，20日公聽會邀投信、壽險公會和證期局做討論，主要是因應新增主動式ETF商品，僅是將被動式ETF放在一起討論，希望壽險業投資分散，確保經營穩定性。

依《保險法》146-1條規定，壽險業投資證券化商品、及經核准投資的有價證券（如新增主動式ETF），投資總額限保險業可運用資金10%。

但壽險業僅有「總額」規範，單檔投資限額則回到證期局規定：ETF規模逾30億元者，單一投資人持有限五成，低於30億元者，單一投資人持有限七成，保險局認為，依ICP要求，可再降集中度風險。

保局初步方向是，既有被動式債券ETF部位維持現狀，免適用新規定，主要是有些債券ETF投資標的幾乎不動，壽險若要降低持有比重，對ETF衝擊較大，但認為新投資部位需要設限；另單檔投資主動式ETF則限10%。

目前全市場債券ETF規模3.2兆元，其中壽險業持有1.7兆元，占53%過半，顯示壽險業是債券ETF大金主，也因這些債券ETF都是投資美債，等於是繞道投資海外，對業者來說，既不吃國外投資額度，還因台幣計價可省避險成本。

一旦未來壽險業「新」投資單檔債券ETF部位設限，因單一持有比例下降，業者只能自己多找幾檔ETF做投資，否則就得再找其他投資標的。

對投信業而言，也得要洽多家壽險業一起包，才能完成一檔債券ETF募集；對金管會來說，則是面臨市場業務發展、與保險監理的兩難。