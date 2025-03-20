降溫！八行庫新青安2月收件全跌破千 這家核貸不到10億元

財政部今天公布新版青年安心成家房貸（新青安）2025年2月統計資料，2月因為少了農曆年假因素影響，因此在單月申貸與核貸金額雙雙較前月上升，也比2024年2月有農曆年假影響的核貸金額要大，但值得注意的是，今年2月的申貸金額卻仍低於去年2月，且連土銀的單月受理申貸件數都首度跌破千件，等於八大行庫2月沒有一家受理千件以上，公股行庫主管分析，在央行控管房市措施延續下，新青安今年熱度降溫趨勢不變。

統計新青安上路以來，至今年2月底累計19個月來已核貸逾8,224億元，幫助超過10萬戶成家。統計也顯示今年2月因為沒有農曆年假的季節性因素干擾，雖然天數較短，但新青安的受理與核貸戶數、金額全數較今年1月增加。八大行庫中，在新青安精進措施後仍維持受理戶數千件以上的台銀、土銀，則是繼今年1月台銀受理戶數跌破千件後，土銀於2月也受理跌破千件，核貸金額則是在今年1月土銀也跟進台銀跌破百億元後，2月仍未能回升到百億元水準。統計2月撥貸戶數與金額最大仍是土銀，土銀2月單月核貸金額88.17，而華銀則是步入2025年以來，連續兩個月的單月核貸金額都不到10億元。

此外，統計也顯示，新青安房貸每月的受理件數與金額均小於核貸數的狀況，仍然持續、沒有改變，反映新青安從嚴審查，以及房貸水位吃緊等因素下，核貸依然處於遞延狀況。

根據財政部統計，2025年2月受理申請戶數3,576戶、申請金額278.2億元，核貸戶數3,956戶、撥貸金額311.17億元。八大公股行庫中，除土銀仍維持核貸戶數單月千戶以上，其餘七大公股行庫中，核貸戶數超過500戶的有台銀、合庫銀、台企銀，其餘兆豐、彰銀與一銀核貸戶數100多到300多不等，而核貸金額則是除台銀、土銀外，其餘六家都低於50億元，華銀更是連兩月低於10億元。