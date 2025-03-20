2月證券劃撥存款餘額3.35兆 月增712億為9個月新高

央行今天公布2月金融概況，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額為新台幣3兆3545億元，為4個月新高，月增金額712億元創下9個月以來新高。央行官員表示，主要跟2月台股指數、成交值增加有關。

央行今天發布2月金融概況，2月M1B及M2年增率分別下降到3.10%及5.19%，主要是放款與投資年增率下降。

觀察台股相關指標，央行官員說明，2月股價指數月平均為2萬3328點，比1月的2萬3100點來得高，成交值、融資金額月底餘額也呈上揚，可以說跟證券劃撥存款餘額增加趨勢一致。

至於台股成交比重，央行統計，本國法人占台股比重為12.1%，本國自然人（散戶）比重微幅上揚到51.8%，僑外法人則升至36.1%，創下2022年11月以來新高。

央行官員表示，外資雖然近期賣超較多，但買賣都會算入成交比重，加上股價在相對高位，連帶影響成交金額走揚，讓外資比重來到2年多新高。

至於反映外資動向的外國人新台幣存款，2月期底餘額2057億元，相較1月的1472億元明顯增加。央行官員表示，因春節因素消退，2月期底餘額因此上揚。

2月外匯存款期底餘額達9.2兆元，月增1888億元。央行官員表示，主因為匯入款較多，加上有一些美元優利存款方案，因此外匯存款增加較多。