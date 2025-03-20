法人：Fed 利率不變但經濟前景未明 宜以高信評債降風險
美國聯準會（Fed）於19日宣布，維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.5%不變。這是Fed連續第二次按兵不動。法人指出，Fed利率不變，但經濟前景未明，建議投資人配置高信評債以降風險。
「鉅亨買基金」分析，這次會議最引人關注的變化是Fed在利率聲明中刪除「就業與通貨膨脹風險大致平衡」的表述，改為「經濟前景的不確定性增加」，反映決策官員對未來的謹慎態度。
鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭分析，最近市場數據呈現出明顯的「軟硬分歧」。企業與消費者信心指數持續下滑，製造業採購經理人指數、消費者信心與各類企業信心都下降。然而，另一方面，實際經濟數據並未顯示經濟活動急劇下滑，工業生產、零售銷售與新屋開工都優於市場預期。
羅瑤庭指出，投資人更該注意的是經濟數據變化，而非Fed的發言。若數據持續表現優異，市場信心可能逐步回穩，屆時風險資產有機會迎來反彈。但如果經濟數據惡化，導致企業獲利下滑或勞動市場疲軟，市場可能進一步修正，特別是成長型產業將面臨較大波動。
羅瑤庭建議投資人，可適度納入高信評債券基金部位，降低投組風險；同時也可秉持投資紀律，以「鉅亨超底王」機制，定期定額分批進場，搭配逢低自動加碼，爭取參與長線行情的機會。
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