拚減碳 鄧白氏、玉山銀行與精誠資訊合作推動產業永續

因應海內外產業淨零轉型的迫切需求，美商鄧白氏、精誠資訊與玉山銀行攜手合作，整合數據、科技與金融優勢，加速推動企業永續發展。精誠資訊於「中小企業碳管理系統」中導入鄧白氏全球ESG數據，致力協助製造業的永續轉型效能，獲得工總高度肯定。三方合作結合各自專長，以實際行動響應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，幫助台灣企業強化永續實踐，提升國際競爭力。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示：「永續轉型必須是可衡量、可管理且能創造價值的過程，並以數據和洞察力為基礎。鄧白氏作為全球商業數據分析領導者，深知永續轉型需要的不僅是單一工具，而是整合各界資源的全面支持。我們以ESG數據為核心，連結產業鏈上下游資源，希望透過精誠資訊的科技平台、玉山銀行的金融支持、銜接工業總會的產業網路，致力於將數據轉化為實際可行的永續行動，協助台灣企業從數據驅動決策，提升永續管理能力，在全球永續趨勢中搶占先機。」

台灣產業龍頭工總副秘書長邱碧英認為：「因應氣候變遷，以及國際社會對低碳制度的要求，數據和科技已成為現代企業永續發展的關鍵驅動力。台灣產業在全球供應鏈中佔據重要地位，需要精準可靠的永續數據支持，才能在國際競爭中保持優勢。工總作為政府和民間企業溝通的橋樑，積極促進產業創新與轉型，本次很高興與鄧白氏、精誠資訊、玉山銀行共同倡議，連結數據、技術、資金、與產業資源四個面向，協助台灣企業從被動合規到主動創造商機，及早行動，及早獲益。」

美商鄧白氏台灣數據長呂苑玲補充，鄧白氏ESG永續數據，參照國際六大永續準則，建立了涵蓋13項主題、31項議題的評比架構，目前已收錄全球8,200萬家及台灣42萬家企業的ESG表現，打造全球一致化的永續發展評估基準。

對中小企業而言，不僅大大降低了永續資訊收集、分析與報告過程中的門檻，為資源有限的企業提供客觀可信的第三方數據，有效提升永續資訊揭露的數據品質；同時也透過各項ESG評比，包含與同產業的比較，協助企業了解自身永續績效，進一步優化永續改善策略。對金融機構而言，鄧白氏克服了長期存在的企業客戶ESG數據獲取困難、評估標準不統一及內部應用能力不足等關鍵挑戰，賦能金融機構將永續發展概念整合到融資授信業務之中，發展永續金融商品，引導企業邁向淨零排放目標。

精誠資訊MEGA SI生態長暨資深副總經理詹伊正強調，響應全球2050淨零碳排的願景，精誠資訊的「中小企業碳管理系統」是一套結合專業顧問與技術團隊共同打造的一站式SaaS雲端碳管理平台。與鄧白氏的合作，將鄧白氏全球ESG數據導入平台，協助中小企業循序漸進制定減碳目標及規劃有效的減碳管理策略，有效追蹤、分析與管理企業的碳排放數據，幫助企業推動數位化碳盤查、提升綠色競爭力。

玉山金控永續長張綸宇表示，作為企業永續轉型夥伴，玉山積極發展綠色金融，將企業減碳計畫納入投融資評估考量，促進產業升級。亦建立「碳資料管理工具」並提供企業使用，鼓勵尚未進行碳盤查的企業，加速收集及管理碳排資料；對於已進行碳盤查的企業，則結合永續轉型平台專家團隊，協助優化永續資料品質並提升揭露維度。希望透過將永續數據與金融產品的結合，帶動整體產業一起投入減碳作為，發揮金融影響力，加速台灣永續發展。