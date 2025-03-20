快訊

顧慮陸方反彈！蔡英文海外訪問告吹內幕曝光 日媒爆岸田未批准

柯文哲爆檢察官威嚇「握有不雅照」 北檢駁斥：均有錄音錄影

信用管制奏效 五大銀行前2月新承做房貸年減234億元

中央社／ 台北20日電

央行今天公布2月五大銀行新承做房貸金額為新台幣609.42億元，月減36.57億元。央行官員表示，若觀察今年前2月新承做金額則年減新台幣234億元，在銀行控管風險等考量下，2月房貸利率2.245%續創逾16年新高。

中央銀行去年9月祭出第7波選擇性信用管制，被視為史上最嚴房市管制，央行今天理監事會議未加碼房市管制，但強調持續檢討措施與成效。央行今天公布2月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為609.42億元，月減36.57億元。

央行官員表示，今年春節落在1月、去年春節則為2月，整體衡量1月與2月情況較適合。比較去年跟今年五大銀行新承做房貸金額，今年前2月金額年減234億元，六都前2月買賣移轉棟數年減達25.1%，房價漲幅也趨緩。

是否可解讀為房市管制措施有成效，央行官員指出，可以看到銀行不動產貸款集中度、房貸餘額年增率都下滑。

至於2月五大銀行新承做房貸利率為2.245%，月增0.007個百分點，連續5個月走揚，利率續創民國98年1月以來、逾16年新高。央行官員說明，銀行會考量內外部規定來決定利率是否上漲，政府並祭出信用管制措施，銀行內部也基於風險考量來調整利率。

央行今天也公布2月消費者貸款及建築貸款餘額統計，2月購置住宅貸款金額為11兆1283億元，月增171億元，年增率為9.77%，創下2024年5月以來新低。

至於有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，則月增14億元到3兆4339億元，年增率3.25%，也是2024年8月以來新低。央行官員表示，建商部分跟先前放緩趨勢一致，確實可以說信用管制措施初步顯現成效，民眾對房市的預期心理也有調整。

央行今天同步提供新青安房貸占五大銀行新承做房貸的占比為39.76%，也是2024年7月以來新高。新青安房貸占購置住宅貸款餘額的比重也上升到11.37%，是新青安2023年8月上路以來最高。

央行官員說明，從新青安相關數據來看，確實符合當初管制的目標，希望信用資源可以優先提供給無自用住宅的人使用。

央行 新青安房貸

延伸閱讀

保勝光學7個交易日漲四成 2月每股賺0.24元

央行不升息、不推第八波信用管制 房市暫時喘口氣

大S離世子女已搬出豪宅 改住汪小菲租屋處

美30年房貸利率 不降反升

相關新聞

8大行庫新青安2月受理全面低於千戶 上路以來首見

財政部今天公布新青安房貸2月統計，受理戶數3576戶、新台幣278.2億元，雙呈月增格局，不過8大行庫受理戶數全面跌至1...

遠東銀行發60億元一般順位金融債 票面固定利率2%

遠東銀行（2845）20日發行5年期一般順位金融債券新臺幣60億元，定價為票面利率為固定利率年息2.00%，遠東銀行表示...

法人：Fed 利率不變但經濟前景未明 宜以高信評債降風險

美國聯準會（Fed）於19日宣布，維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.5%不變。這是Fed連續第二次按兵不動。法人...

聯準會「一動作」增加市場變數 聯邦基金利率區間不變

美國聯準會於19日宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.5%不變，為連續第二次按兵不動的決策。基金平台業者指出，...

新光金： 新壽明年底帳上CSM預估超過1500億 股利發放尚無定論

新光金控今日舉行法說會，對於IFRS17 和ICS的接軌，根據新光金法說會上揭露，到2026年底接軌時，新壽帳上的CSM...

台企銀董事長等公股新人事 財長：人選要適才適所

前台企銀董事長劉佩真請辭後，牽動公股新一波人事異動，立委今天關切人事案將在何時底定，財政部長莊翠雲表示不久以後就會知道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。