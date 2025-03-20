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亞洲開發銀行推減碳 承諾2030年氣候融資資金將逾3兆

中央社／ 台北20日電

碳交所與證交所今天舉辦國際氣候行動論壇，聚焦國際碳市場展望。其中亞洲開發銀行（ADB）專家Terry Cho說，ADB承諾2019至2030年累積提供1000億美元（約新台幣3.3兆元）氣候融資資金，以因應日益加劇的氣候危機。

碳交所表示，碳交易已成為全球邁向淨零的重要手段與發展趨勢，今年在國家發展委員會主辦的「智慧城市展暨淨零城市展」期間，舉辦國際氣候行動論壇；邀請亞洲開發銀行（ADB）、國際排放交易協會（IETA）、國際碳權核發機構Verra、碳權評等機構Sylvera等機構代表及碳市場專家，探討全球碳市場發展及未來趨勢。

碳交所總經理田建中表示，2024年全球自願性碳市場（VCM）碳權註銷量達1.9億噸二氧化碳當量，碳交易已成為全球推動淨零的重要工具；而環境部近日表示將規劃2026年試行總量管制交易機制，藉此推動企業加速減碳行動。

亞洲開發銀行（ADB）行業發展局水資源和城市發展分局高級城市發展專家Terry Cho指出，ADB承諾提供1000億美元氣候融資，截至2023年底已投入超過300億美元，目的是希望透過多元機制，推動農業、基礎建設及能源等領域的減碳行動，協助亞洲國實現城市永續發展及淨零減碳的目標。

國際排放交易協會（IETA）政策分析師Nadine Lim說明，「巴黎協定」第六條的實施，將使未來自願性碳市場、強制性碳市場（ETS）與巴黎協定第六條合作機制更緊密互動，並將影響碳權的價值與市場規範。

她說，尤其近年亞洲各國碳定價有加速實施趨勢，IETA將持續推動國際碳交易市場，並促進強化高誠信碳市場機制。

巴黎協定 減碳

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