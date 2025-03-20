惠譽：較溫和的降息將限制台灣票券金融公司收益

惠譽信評預計，由於美國和台灣較溫和的降息預期，台灣受評的票券金融公司（BFCs）的獲利將在2025年持平。惠譽將其政策利率預測下調至美國降息25個基點（0.25個百分點），台灣則不降息，與先前分別降息100個基點(美國)和12.5個基點(台灣)的預測有所改變。較溫和的政策利率降幅將限制資金成本降低的空間，從而減弱了我們此前預期2025年BFCs收益改善的可能性。

受評BFCs之平均營業獲利/加權風險性資產（OP/RWA）比率於2024年為0.85%。由於資金成本居高不下，其2025年的收益提升可能遭受限制。BFCs主要透過商業本票（CP）和債券投資獲得收益。商業本票的收益通常因其較短的存續期間和快速的重新定價而更具韌性。惟債券投資(尤其是海外債券)則在利率升高時面臨負利差的壓力。有鑑於BFCs完全依賴批發性資金，包括附買回協議和銀行間拆借，這些比商業銀行的存款資金成本更高，因此在高利率環境下其面臨比銀行更大的利差壓力。

長期高利率的環境可能會對部分受評BFCs的營收和獲利能力評估造成壓力，因其未來的收益改善可能會落後於我們的預期。在利率於2022年開始上升之前，2020年和2021年的平均OP/RWA比率約為1.3%，惟該比率已在2023年觸底至約0.8%。

惠譽目前維持「穩定」的評等展望，因為我們認為BFCs在各自的評等水準上仍有足夠的評等緩衝空間。我們預期BFCs將維持穩定的風險概況、良好的資產品質以及相對於其評等充足的損失吸收緩衝。惠譽受評BFCs之長期發行人違約評等的範圍落在「BBB」至「BBB-」，反映了它們的獨立信用狀況，如其個別實力評等所示。

惠譽預期受評BFCs將保持穩定的資本水準，受益於謹慎的成長和其他綜合損益投資正面且適度的重新評價，儘管降息預期較為溫和。截至2024年底，受評BFCs的平均惠譽核心資本(FCC)比率約為13.4%。我們認為其現有評等的下調風險有限，但如果風險概況出現弱化，例如對較低評級固定收益投資的偏好增加以及/或針對商業本票保證及固定收益投資的過度增長，可能會導致其資本水準持續弱化，從而影響其評等。

由於BFCs的業務模式受限、市場風險較高以及完全依賴批發性資金，其評等上調的可能性不大。