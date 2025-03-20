聯準會「一動作」增加市場變數 聯邦基金利率區間不變

美國聯準會於19日宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.5%不變，為連續第二次按兵不動的決策。基金平台業者指出，這次會議最引人關注的變化是聯準會在利率聲明中刪除就業與通膨風險大致平衡的表述，改為經濟前景的不確定性增加，反映決策官員對未來的謹慎態度。

鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭分析，近期的市場數據呈現出明顯的「軟硬分歧」。企業與消費者信心指數持續下滑，製造業採購經理人指數、消費者信心與各類企業信心都下降；另一方面，實際經濟數據並未顯示經濟活動急劇下滑，工業生產、零售銷售與新屋開工都優於市場預期。

聯準會主席鮑爾提到「市場信心的確下降，但經濟活動尚未放緩，因此我們正在密切觀察。」羅瑤庭表示，聯準會仍依賴「硬數據」來判斷經濟狀況，而非單純受到市場情緒影響。市場情緒雖然影響資產價格，但真正驅動經濟走向的仍是就業、消費和工業生產等實際數據。

通膨方面，聯準會上調2025年個人消費支出（PCE）價格指數年增率預測，從2.5%上調至2.7%，核心PCE也從2.5%升至2.8%。鮑爾於會中表示，關稅政策可能會在短期內推高物價，但他對於長期通膨數據仍持懷疑態度，並不認同密西根大學的通膨預期調查，認為這可能是「異常值」。

聯準會最新預測2025年將降息兩次，羅瑤庭說，聯準會內部分為兩派，一派認為應優先支持經濟成長，主張更快降息，以避免高利率拖累經濟與就業；另一派則關注通膨數據，傾向採取較漸進的降息步調，以確保通膨穩步回落至2%目標，這種內部分歧是導致降息時間尚未確定的關鍵因素，也讓未來利率政策走向充滿變數。

鉅亨買基金平台指出，投資人應注意的是經濟數據變化，而非聯準會的發言，若硬數據持續表現優異，市場信心可能逐步回穩，屆時風險性資產有機會迎來反彈。然而，若經濟數據惡化，導致企業獲利下滑或勞動市場疲軟，市場可能進一步修正，特別是成長型產業將面臨較大波動。