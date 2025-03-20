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遠東銀行發60億元一般順位金融債 票面固定利率2%
遠東銀行（2845）20日發行5年期一般順位金融債券新臺幣60億元，定價為票面利率為固定利率年息2.00%，遠東銀行表示，此次發債募得價款用將用於取得長天期資金，以供業務成長所需。
央行今天理監事會，利率連四凍，符合市場預期，遠東銀行今天公告發行定價一般順位金融債券，額度新臺幣60億元，票面利率為固定利率年息2.00%，主因考量銀行業務成長需要資金支應，因此決定發債60億元。
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