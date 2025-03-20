群益期貨以路跑精神展現企業韌性 永續與健康同行

群益期貨（6024）秉持推動永續發展與員工身心健康的理念，積極鼓勵員工參與運動，並以健康與正向的方式面對2025年的各項挑戰。群益期貨先前已連續兩年由公司治理主管帶領同仁參與路跑賽事，活動獲得廣大迴響，許多主管與同仁表示，透過路跑不僅能鍛鍊體能，更能強化團隊合作與自我挑戰的精神。藉此，公司持續推廣運動風氣，深化企業價值，使健康運動成為企業文化的一環。

今年「2025臺北國道馬拉松」賽事於國道高架路段舉行，參賽者在寬闊的道路上奔馳，感受突破極限的速度感，也象徵著群益期貨持續追求卓越、不畏挑戰的企業精神。為增加同仁對公司的認同感與向心力，今年首次開放同仁可攜帶一位親友共同參加並受全額補助，且為讓同仁能進一步挑戰自我，更開放報名挑戰半程馬拉松（21公里）組別。上述規劃不僅讓員工與親友透過活動增進情感、加深互動，更鼓勵員工挑戰更高目標，發揮堅韌毅力。

群益期貨在2024年積極推動多項永續專案，並朝向減碳目標邁進。環境方面，公司響應全球公益減碳行動「Earth Hour 關燈一小時」，支持世界地球日「多一塑不如少一塑」辦理減塑活動，並執行多項節能減碳專案，如照明設備汰換、冰水主機更新、綠色差旅方案、二手物資捐贈等，以實際行動落實企業永續責任。社會層面，公司持續強化員工健康福祉與關懷弱勢族群，包括：補助疫苗施打、聘請特約醫師進行健康諮詢，以及安排視障按摩師協助同仁消除痠痛等。此外，公司特別關注性別平權與女性照護，提供「媽媽關懷包」、孕婦安全識別標誌與專屬哺乳室，營造更友善的職場環境。公司亦致力於打造公平友善的服務環境，公司官方網站於2024年12月完成無障礙網頁 A 級檢測，確保弱勢族群能夠平等且輕鬆獲取資訊與服務，展現公平待客精神。

群益期貨將持續關注永續議題，與時俱進，透過各項行動落實企業責任，並與全體員工攜手，共同邁向更加健康、永續的未來。