永豐金勇奪《The Asset》12項大獎 銀行、證券雙獲肯定

永豐金控（2890）子公司永豐銀行及永豐金證券再傳捷報，榮獲由《The Asset》（財資）雜誌舉辦的2025年〈The Asset Triple A Digital Awards〉及〈The Asset Triple A Sustainable Finance Awards〉共12項大獎殊榮！顯現永豐金控及旗下子公司積極導入先進科技，於數位金融領域追求突破創新，優化服務效率及客戶體驗，並同時積極落實永續承諾，於海內外推展綠色金融，再度獲得外界的肯定。

數位金融創新奪五獎，優化服務率及客戶體驗。永豐金獲得的12個大獎中，數位金融創新即占了5個獎項，其中在永豐銀行方面，整合繳費、消費及信用卡服務的大咖DACARD APP，2024年起提供「TWQR 日本跨境消費」及「3D刷卡FIDO 驗證」服務，即使身處海外也能透過生物辨識完成交易，新增「數位券」功能則讓客戶透過數位優惠券折抵消費，滿足生活金融應用場景，獲「最佳數位錢包專案（Best Digital Wallet Project）」肯定，亦為銀行連續二年獲此獎項。

「豐收款」提供中小企業彈性支付解決方案，包括信用卡／行動支付／電子支付／虛擬帳號等多元收款方式及跨境實體通路收款服務，獲「最佳企業支付（Best Corporate Payment Project）」；銀行力行科技防詐，導入AI識詐模型、結合大數據應用提升新戶異常偵測準確率，有效降低客戶遭詐風險，獲「最佳金融監理科技（Best Regtech Project）」；「智匯收」外幣快速解款服務透過自動化資料比對技術，取代傳統人工操作，加快入帳速度，進一步提升客戶滿意度，獲「最佳數位升級獎（Best Digital Upgrade）」。

在永豐金證券方面，量化交易團隊再創佳績，榮獲「Best Digital Wealth Management Experience」大獎，技術實力受到肯定，展現在智能數位財富管理領域的創新突破。歷時三年開發的「全智動金融商品配置管理平台」，整合上百支交易策略與全天候風控模型，透過AI監控市場動態，提供精準且客製化的自動化資產管理解決方案。

永豐金證券推動量化交易多年，專注於教育與交易體驗優化，打造「學習、選股、交易」的投資成長路徑，自製影音課程【自動交易Pro簡單】，以及異業合作專欄「FinLab財經實驗室」，幫助投資人快速掌握自動化交易的核心概念，推動量化交易普及化。

在技術方面研發推出「AI幫你顧 2.0」自動化投顧引擎，結合深度學習技術，強化市場趨勢分析與風險管理。「豐搜熱詞」輿情分析系統利用NLP技術，實時監測市場訊息，協助投資人掌握熱門標的。這些創新工具，讓永豐金證券不僅是自動化資產管理的領導者，更是台股中最完整的量化交易生態圈打造者，為投資人提供更聰明、更高效的投資體驗。

跨國推行綠色金融 實踐永續發展承諾

永豐銀行積極落實企業社會責任、實現永續承諾，於〈The Asset Triple A Sustainable Finance Awards〉多所斬獲。永豐銀行表示，偕同海外分行持續參與綠色貸款、永續連結貸款及聯貸等，於各案件分別擔任主辦行、協辦行或參貸行等，發揮金融專業，獲「最佳社會責任貸款－非銀行金融機構（Best Social Loan - NBFI）」、「最佳綠色貸款－農業（Best Green Loan - Agriculture）」、「最佳社會責任貸款（Best Social Loan）」、「最佳永續連結貸款－非銀行金融機構（Best Sustainability-Linked Loan - NBFI）」、「最佳永續連結貸款（Best Sustainability-Linked Loan）」、「最佳槓桿收購（Best Leveraged Buyout）」及「最佳併購融資（Best Acquisition Financing）」共7獎肯定。