新光金： 新壽明年底帳上CSM預估超過1500億 股利發放尚無定論

新光金控今日舉行法說會，對於IFRS17 和ICS的接軌，根據新光金法說會上揭露，到2026年底接軌時，新壽帳上的CSM至少會超過1500億元，並且有100億元的利得可釋放到損益表。

而對於今年的股利發放，除了新光金確定會發特別股股利之外，對於普通股股利，新光金在法說會表示，由於淨值的未實現損失較前一年度增加，加上尚有正在進行的新新併與合併基準日如何決定的問題，因此尚不能定論。

新光金發言人林宜靜在法說會對於股利發放指出，新光金控去年EPS為1.25元，但今年國際市場波動大，尤其是美債，淨值的未實現損失有較前一年度增加，因此會影響今年配息的量能。林宜靜表示，必須考量接軌之後的營運、資本的需求、子公司上繳獲利的情況等，且目前合併進程也在進行當中，合併基礎也和股利配發有關，因此目前不能定論。

人壽已在2月申請在新加坡設立SPV公司，一旦有需要就會在海外發債籌資，增強資本方面，亦有包括銀行、證券等子公司獲利上繳的選項，也可作為人壽的資本。另外，在合併推進上，二家金控的規模將擴大，獲利結構也會更均衡，也更能穩定財務的結構，在擴大範圍之後，要籌資的量能也將更強。

新光金在法說會上揭露，新壽的CSM去年有385億，年成長為23%。由於保險業不能賣CSM為0的保單，對此新壽總經理黃敏義在法說會上特別指出，新壽內部就已作決定，在接軌之前希望累積CSM至1500億以上為目標，每年至少要有300億的CSM，預估接軌時的CSM將超過1500億以上，7%的攤銷率，預估接軌時會有100億可釋放到損益表，每年也估計會有20%的CSM的成長。對於股票部位的未實現利益，目前帳上還有100多億，國內股票今年表現較佳，報酬率在3成以上，優於國外股票報酬率大約2.5成的水準。

新光金總經理陳恩光在法說會的QA開始前，特別安排新壽總經理黃敏義先對新壽所作的準備提出說明。林漢維指出，對接軌ICS未來有15年的過渡期，會透過該過渡期作資產負債的調整，他也明確指出：「現在已沒有死利差互抵的問題！」

職掌投資的新壽資深副總王世聰指出，新壽到2月份的外價準備金已超過500億，因此可充份降低避險比率。

目前新壽的6%高利保單的準備金約有3成，而今年的CSM將以600億為目標，負債成3.79%，接軌之後會下降3碼以上。他也指出，CSM是先把所有利潤算回來之後，再每年攤銷，和現在會計制度的作法不同，相對也較無現制保單初年度必須馬上認列所有費用的問題。

林漢維也表示，今年前二個月的CSM的年成長率亦有200%，因此估計今年的全年成長率將高於23%。新壽總精算師林漢維指出，負債成本也將大幅下降3碼以上，整體會降低200至300億，財報將優於目前。另外，負債有利影響數超過千億，也將搭配AC重分類，和在負債上認列部分CSM，並增加外價準備金的提存來因應匯率變化的影響，綜合來看，接軌之後的淨值比將高於7%，甚至8%，遠高於現在財報水準。

新光金暨新壽董事長魏寶生特別主持新壽成立的接軌委員會，以全盤掌握接軌之前的準備。林漢維表示，目前接軌新一代清償能力已進入第四階段，大部分的規則之下，資本適足性會達150%以上，財報也會更為穩健。

金管會在3月6日的公聽會上，對於每月10日上市公司要公告營收，特別開放對於金控業者的例外，金控旗下有人壽公司者，則可以延至15日公告。黃敏義指出，由於資訊系統的接軌也已完成，因此拿到資料之後，5天即可完成整理，因此可如期在10日之前就公告。

黃敏義指出，接軌之後，負債也要市價評價，因此對淨值影響很大，已開始進行模擬，並進行重分類，因此，新壽的系統由於有一定的強度，因此已可對未來情境跑出1萬多筆的接軌模擬狀況。