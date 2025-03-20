金管會：亞資高雄金融專區擬擴大 至少10家業者進駐

高雄金融專區將是亞洲資產管理中心計畫首個示範區，金管會副主委陳彥良20日表示，專區擴大將有助於業者申請，具體數目方面，目前還沒有完全確定，但應會在10家以上進駐，也會提供半年至一年的試辦優惠措施。

根據金管會初步規劃，預計今年3月發布亞洲資產管理中心設立試辦規定，並開放金融機構4月遞件申請，最快7月可正式營運，亞資中心首個示範專區則落腳高雄，除適用現有OBU、OSU、OIU，也會結合境外資產管理中心，擬鬆綁法規提供相關賦稅優惠，藉此壯大金融業務規模。

陳彥良說明，一開始高雄金融專區的規劃本來就有虛擬和實質，擬集中在兩棟建築內，不過對於業者而言，會有規模不一、需求不一樣等狀況，因此最近金管會與高雄市政府密切聯繫後，高市府願意將範圍擴大，這當然會有助於各個銀行、資產管理業者的申請。

陳彥良透露，具體數目方面，目前還沒有完全確定，但應會在10家以上，當然相關試辦的辦法已經有具體規劃了，的確會提供業者半年至一年的試辦範圍擴大、優惠等，預計近期會發布。