永豐金證券提供線上補單服務 「豐股務」平台提升股民紀念品領取效率

股東會紀念品旺季來臨，永豐金證券以「豐股務」平台為廣大散戶、存股族、零股投資人提供股務數位服務，幫助投資人提升紀念品的領取效率。「豐股務」平台囊括永豐金證券股務代理304間公司，發揮兩大亮點功能；免臨櫃線上申請股東會開會通知書補單，以及首創股務鬧鈴，以EDM提醒股東領取紀念品的關鍵日程。

「豐股務」平台線上補單服務，主要針對零股股東設計，每年3-6月領取紀念品的龐大需求顯現，股民高度關注紀念品領取的方式與資格限制，尤其是多數公司不會主動寄送股東會開會通知書給零股股東，導致零股想領紀念品，需要臨櫃或親自打電話申請補單，過程繁瑣且耗時。

永豐金證券目前股務代理304間公司，除了24小時可線上申請補單的服務，隔天就會進行紙本股東會開會通知書的寄發作業。「豐股務」平台領先業界首創「股務鬧鈴」服務，系統會以EDM方式提醒股東，包括股東會開會日期、股利發放日、紀念品領取日、紙本文件寄送提醒（如開會通知書、股利發放通知書等），確保投資人權益不會受損，投資人也可以善用「豐股務」查詢股東會紀念品領取方式、最後買進日、電子投票日等詳細資訊。

零股股東關心的是否能領取紀念品議題，永豐金證券表示，多數有發放紀念品的公司，零股股東若親自出席股東會，或選擇完成電子投票再攜帶證明文件至指定地點，都可以領到紀念品（兩種方法擇一完成），但提醒投資人，各家公司是否發放紀念品及領取細則，仍以開會通知書為準。

永豐金證券「豐股務」平台即日起開放使用，投資人可直接google搜尋-豐股務，或前往永豐金證券官網的法人專區-股代(豐股務)，在享受數位服務的同時，永豐金證券祭出限時好康，凡是永豐金證券股務代理公司的股東，前7,000名完成豐股務註冊並登入，可直接領取50元超商電子禮券。