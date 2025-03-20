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促進公司治理、保障投資人權益 政院通過投保法草案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會20日通過金管會研擬修正「證券投資人及期貨交易人保護法」相關規定，為完備代表訴訟、解任訴訟之法規制度，促進公司治理，保障投資人權益，修正證券投資人及期貨交易人保護法部分條文草案。

金管會指出，為進一步完備代表訴訟、解任訴訟之法規制度，促進公司治理，併同考量相關訴訟業務加重，擴充保護機構經費來源，以因應未來業務發展所需，金融監督管理委員會研擬修正「證券投資人及期貨交易人保護法」相關規定，修正重點包括，擴大保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟之獨立事由，增列公司董事或監察人涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，並明定已起訴且未確定訴訟案件，適用修正施行後規定。

此外，擴大保護機構執行業務之經費來源，除現行當年度保護基金孳息外，增列將歷年保護基金孳息支應業務支出賸餘撥回基金累積數之合計，一併作為保護機構之經費來源，以因應保護機構未來業務發展。

最後金管會提到，「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文之修訂，將完備代表訴訟、解任訴訟之法規制度，擴大保護機構財源，有利於未來業務發展，對證券市場有重大助益。

期貨交易 金管會

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