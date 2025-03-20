和泰產險獲中華信評為「twAA」 評等展望為穩定

和泰產險獲中華信用及標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）授予長期發行體信用評等與財務實力評等為「twAA」/‘A-’; 評等展望為「穩定」（Stable），顯示其財務結構、資本狀況及獲利能力均表現穩健，經營成果卓越。

中華信評為標準普爾全球評級之子公司，標準普爾全球評級是三大國際信用評等機構之一，擁有深遠的全球影響力，其獨立、專業與客觀的信用分析與評價，已被國際金融市場廣泛採用。中華信評為「twAA」及S&P Global Ratings為‘A-‘ 之保險公司，表示該保險公司有相當的財務保障特性及財務承諾履行能力。

信評報告指出，在產險市場穩定成長與合理調整費率的情況下，和泰產險核保獲利良好且經營績效頗佳，並具備妥適的再保險安排，有效分散天然災害風險。此外，和泰產險擁有穩健的業務通路及優質的保險業務，並獲得母公司和泰集團的財務支持，包括過去數起現金增資行動，促使公司整體穩定發展。再加上2023年及2024年年度盈餘悉數保留，使其得以在2024年底前將資本實力恢復至接近疫情前的水準。

和泰產險在和泰汽車（2207）集團中極具策略重要性，又同時擁有獨立的信用結構，其投資決策、資金安排與風險管理均自主運作。中華信評預期，和泰產險在審慎的核保機制與車險業務的支持下，未來營運績效表現將趨於穩定並與國內產險業平均水準相當。截至2024年底，和泰產險的市佔率已達5.6%，排名晉升至第六位。

此次信評調升反映出和泰產險健全的資產結構及優異的財報表現，值得保戶信任。和泰產險將持續專注於車險、商業險並重的營運策略，布局跨業合作、發揮集團綜效，並秉持「以客為本」的經營理念，優化作業流程、提升服務效能；以永續經營為目標，實踐公平待客，提供社會大眾多元且完善之保險服務。