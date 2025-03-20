新青安追回2000多戶違規者利息補貼 達成率67%

財政部長莊翠雲今日在財委會上指出，行庫迄今已追回大約2000多戶的「新青安」違規貸款戶的利息，達成率大約67%。

財政部目前已在進行第三波的青年安心貸款疑似違規貸款戶的利息補貼，而且範圍從新青安擴大到青安，其中，土地銀行第三波有1304戶疑似違規者，台灣銀行則有1900多件，兩家行庫合計有3千多件。

大型行庫高層指出，新青安利息補貼被追回的，絕大部分的確有名下沒有房子的首購族身分，但都和本身沒有居住事實，或是把房子租給別人當「包租公」有關，例如，有不少是和父母同住，住的是父母的房子，但把自己辦新青安優利貸的房子出租，當起包租公。

根據各大行庫目前的作法，倘若因為違規被追回利息，利率大致調高至2.185%，但有些行庫仍調高至2.5%。行庫主管指出，整個房貸市場在去年9月至11月之間最為吃緊，很多民眾求貸無門，青安申貸戶比較之後，也決定還是配合公股行庫的要求繳回政府補貼息較能保障自身權益，亦使八大行庫追回利息補貼的件數大增。