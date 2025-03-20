國營銀行員工待遇福利不如人 財政部向政院提出五大留才方案

國營銀行待遇不如已民營化的泛公股銀行，導致國營銀行人才外流嚴重，財政部長莊翠雲今日在財委會上備詢時，首度明確指出已提出五大改善國營銀行員工福利的激勵方案。

國民黨立委賴士葆、李彥秀、陳玉珍等提案修正「國營事業管理法第14條」，要求每年檢討待遇，希望能讓國營銀行員工有好「薪」情。賴士葆表示，台灣銀行、土地銀行、中國輸出入銀行等三家國營銀行的薪資和員工福利，與兆豐、第一、華南等泛公股銀行的員工福利差了十萬八千里，以生育補助為例，國營銀行一般落在2000元至一萬元不等，泛公股銀行約落在5萬元至36萬元不等，因此希望透過修法拉平兩者的員工福利。

對此，莊翠雲今日表示，避免國營銀行人才外流，財政部提出的五大留才方案包括：1、每胎生育補助10萬元；2、每個月3千元的外加伙食津貼；3、國營銀行員工的經營績效獎金上限，從4.4個月恢復至4.6個月；4、在決算稅前盈餘裡，提撥1%至8%按照員工的績效及KPI達成等，給予激勵效果；5、給予員工福利信託，以優化退休生活，銀行和員工每月各出1千元做為員工福利信託。

莊翠雲也表示，關於生育補助已經和人事總處討論過。