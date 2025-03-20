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國營銀行員工待遇福利不如人 財政部向政院提出五大留才方案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國營銀行待遇不如已民營化的泛公股銀行，導致國營銀行人才外流嚴重，財政部長莊翠雲今日首度明確指出已提出五大改善國營銀行員工福利的激勵方案。示意圖。圖/本報資料照片
國營銀行待遇不如已民營化的泛公股銀行，導致國營銀行人才外流嚴重，財政部長莊翠雲今日首度明確指出已提出五大改善國營銀行員工福利的激勵方案。示意圖。圖/本報資料照片

國營銀行待遇不如已民營化的泛公股銀行，導致國營銀行人才外流嚴重，財政部長莊翠雲今日在財委會上備詢時，首度明確指出已提出五大改善國營銀行員工福利的激勵方案。

國民黨立委賴士葆、李彥秀、陳玉珍等提案修正「國營事業管理法第14條」，要求每年檢討待遇，希望能讓國營銀行員工有好「薪」情。賴士葆表示，台灣銀行、土地銀行、中國輸出入銀行等三家國營銀行的薪資和員工福利，與兆豐、第一、華南等泛公股銀行的員工福利差了十萬八千里，以生育補助為例，國營銀行一般落在2000元至一萬元不等，泛公股銀行約落在5萬元至36萬元不等，因此希望透過修法拉平兩者的員工福利。

對此，莊翠雲今日表示，避免國營銀行人才外流，財政部提出的五大留才方案包括：1、每胎生育補助10萬元；2、每個月3千元的外加伙食津貼；3、國營銀行員工的經營績效獎金上限，從4.4個月恢復至4.6個月；4、在決算稅前盈餘裡，提撥1%至8%按照員工的績效及KPI達成等，給予激勵效果；5、給予員工福利信託，以優化退休生活，銀行和員工每月各出1千元做為員工福利信託。

莊翠雲也表示，關於生育補助已經和人事總處討論過。

生育補助 財政部

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