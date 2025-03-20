快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

聽新聞
0:00 / 0:00

國安基金5000億銀彈夠不夠？ 財長：評估調高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
財政部長莊翠雲。中央社
財政部長莊翠雲。中央社

立委郭國文今早於財委會質詢，國安基金條例上路以來，台股市值從8兆成長到70兆元，國安基金規模卻仍停留在5,000億元是否足夠，對此，財政部長莊翠雲表示，會評估調高，涉及需要修正國安基金條例。

此外，立委賴士葆質詢，泛公股行庫今年1-3月加薪仍未發放，對此，兆豐金（2886）董事長董瑞斌表示，由於財政部是大股東，大股東未加薪，身為子公司還是要尊重，只是會晚一點發。

財委會邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。賴士葆質疑財政部配合大罷免延遲軍公教加薪，連帶公股行庫年度加薪績及效獎金均未發，董瑞斌表示，由於財政部在行庫董事會是過半多數，在公司治理上要尊重大股東，只是晚一點發，公務人員正式加薪後會回溯發放。

至於績效獎金，董瑞斌說，5月會發放，兆豐金全部獎金加起來約9個月。賴士葆詢問在場其他七家行庫董事長，全數皆舉手表示全部都比兆豐少，多數少兩個月，彰銀（2801）少三個月。 

加薪 國安基金 財政部

延伸閱讀

批能源政策鬼打牆 國民黨團轟郭智輝「下台救台電」

影／菲律賓綠電成本8元 國民黨團籲郭智輝下台救台電

賴清德定調大陸為敵對勢力 賴士葆：升級抗中變仇中

賴清德宣布恢復軍事審判 賴士葆：需給全民立論基礎

相關新聞

電價將調漲！經長郭智輝鬆口：不會像韓電漲那樣多

經濟部將在月底召開電價費率審議會，決定4月新電價。對於電價是否調漲，經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會鬆口表示，國內...

頻失言惹議 郭智輝：很多都是斷章取義、偏頗

經濟部長郭智輝上任以來失言頻頻，爭議不斷，也有在野黨立委要求下台。郭智輝今日表示，擔任公職有自己的理念，每個人都有自己的...

國安基金規模擴大？財長莊翠雲：須審慎研議

國安基金規模5000億元，立委關切是否有必要調高？財政部長莊翠雲今日表示，考量國安基金規模目前仍在運用範圍內，要調高規模...

勞工有「隱藏版退休金」！無年齡上限多領6.6萬 資格條件曝光

隨著國人壽命的延長，老年人口逐漸增加，許多勞工在達到退休年齡後，可以領取「勞保老年給付」與「勞工退休金」。然而，有一項不太為人所知的「隱藏版退休金」，許多人可能未曾留意，這使得他們每年少領約6.6萬元。

電價漲6%？ 郭智輝：外傳方案不是現在研議方向

電價上漲恐難擋，外傳此次電價調漲幅度為6%，連每月用電330度以下的都要漲，經濟部長郭智輝今日表示，現在研議的並不是媒體...

川普重啟關稅戰台灣如何保有競爭力？ 莊翠雲曝因應方式

美國總統川普將對中國及部分貿易夥伴大幅提高關稅，導致全球供應鏈重組，國民黨立委林德福今日在財政委員會質詢時，詢問台灣將如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。