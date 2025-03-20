台企銀董事長將由李嘉祥出任 周朝崇回鍋一銀任總經理

台企銀董事長拍板定案。據了解，台企銀的董事長確定由第一銀行總經理李嘉祥接掌，而一銀總經理將由彰化銀行總經理周朝崇回鍋擔任，彰銀總經理則由一銀副總簡志光轉換跑道出任。

隨著台企銀董事長的拍板定案，兆豐金控的高層人事異動也將在最近完成，兆豐金控總經理蕭玉美將出任兆豐票券董事長，兆豐金控總經理職務則會由證基會董事長張傳章接任。

周朝崇先前在一銀擔任副總時，就是第一金控董事長邱月琴的得力助手，當時，時任彰銀董事長的現任台灣金控董事長凌忠嫄特別感謝邱月琴的割愛，邱月琴則回凌：「何止割愛，簡直是割肉！」周朝崇除了在業務上面是戰將，尤其對一銀的人事管理非常熟悉，回鍋接掌第一銀行總經理的人事安排也受外界看好。

李嘉祥海外經驗豐富，包括曾經擔任多倫多分行跟紐約分行的經理美國子行總經理，他赴台企擔任董事長，也被看好有助於台企銀的海外布局。

簡志光在2018年到金邊分行擔任經理，海外經驗也相當豐富，目前負責一銀的企金跟營運管理，可說是一銀的企業金融大將。