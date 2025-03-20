獨家／公股搬風！李嘉祥掌台企銀 周朝崇回一銀 接彰銀是他

公股銀行人事異動大致底定。據核心消息人士透露，第一銀（5844）總經理李嘉祥將升任台企銀（2834）董事長，其職缺由彰銀（2801）總經理周朝崇接任，而彰銀總經理一職則由第一銀副總簡志光升任，全案最快3月底前定案且將無縫接軌，一次到位。

台企銀前董事長劉佩真2月請辭後，府院高層就已規劃由李嘉祥升任，惟希望後續人事能一次拍定，最近已確認一銀總座由彰銀周朝崇「鳳還巢」同時也拍定簡志光轉赴彰銀後，全案底定。

李嘉祥是從第一銀行基層辦事員做起，歷任多倫多分行、紐約分行及總行副總、美國第一銀行董事總經理也曾擔任第一金控（2892）策略長，國內外業務經歷完整，他也即將在2026年4月屆滿65歲，金融圈認為，對他而言，此時接掌台企銀也不啻是一大好選擇。

周朝崇則是公股圈最年輕總經理，從一銀副總轉接任彰銀總經理後，帶領彰銀獲利一路攀向巔峰，經營績效受高層肯定，這次順利「鳳還巢」接任第一銀行總經理也被認為適才適所。

第一銀行副總簡志光在2018年轉赴金邊分行擔任經理，時間長達五年，2023年7月才回台，先接任法令遵循副總，隨後才轉業務單位，目前負責一銀企業金融和營運管理。