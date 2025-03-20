台灣唯一！新愛世科技連三年獲選《金融時報》亞洲高成長500強

新愛世科技（Alpha Intelligence）20日宣布，連續三年入選英國《金融時報》（Financial Times）評選的「亞洲高成長500強」，展現其在金融科技領域的卓越成就。憑藉持續創新的 AI 智能貸款比對技術，AlphaLoan 正顛覆傳統信貸市場，提供消費者更高效、透明、公正的貸款選擇。

新愛世科技表示，2016 年成立以來，旗下貸款比較平台AlphaLoan 透過獨特的 AI 智能匹配技術，已協助上千萬人次 的消費者找到最適合的貸款方案，解決市場上普遍存在的資訊不透明與比價困難問題。

傳統上，消費者在申貸時，往往只能透過搜尋引擎或一般貸款比價網站獲得「廣告式價格」，無法真正了解適合自己的方案。而 AlphaLoan 採用 AI 演算法分析用戶財務狀況、信用評分及需求，提供即時且個人化的貸款比對結果，讓用戶不再需要逐一比較各銀行條件，即可獲得最具競爭力的信貸選擇。

AlphaLoan 的AI平台不僅具備強大比價能力，並引入類 ChatGPT 的「雙向問答」互動模式，大幅提升用戶體驗。相較於傳統的「單向搜尋」模式，消費者需要手動篩選符合自身條件的貸款方案，AlphaLoan 的 AI 技術能夠 透過即時互動，引導用戶輸入關鍵資訊，並根據個人條件智能推薦最合適的信貸方案。

新愛世科技董事長林建宏表示：「這項榮譽不僅是對我們團隊努力的肯定，更證明 AlphaLoan 在金融科技創新及 AI 智能貸款領域的市場影響力。我們將持續精進技術、擴大合作夥伴網絡，為台灣乃至亞洲市場的消費者提供更高效、透明、公正的貸款比價體驗。」

未來，AlphaLoan 將持續深化 AI 技術的應用，優化個人化貸款預測精準度，並與更多金融機構合作，共同打造一個更完善的數位貸款生態系統，讓每位消費者都能以最快速、最安全的方式找到最適合自己的貸款方案。

AlphaLoan 不僅為消費者提供最佳的貸款匹配服務，也與台灣多家銀行建立深度合作關係，共同推動 金融科技（FinTech）與 AI 技術的應用。透過與銀行夥伴的合作以及交流，近期AlphaLoan 舉辦「AI 在信用貸款領域的未來應用」圓桌會議，探討 AI 在信用風險評估、詐欺偵測與貸款核准流程中的創新應用。與會者皆為銀行高階主管及AI專家，如中國信託金控策略長朱盈璇於會議中分享與 AlphaLoan 合作經驗，並就 AI 提升金融服務效率進行深入交流，一起為用戶提供更個人化的金融服務，確保消費者獲得最具競爭力的貸款選擇。