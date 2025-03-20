緯創 GTC 秀「GPU Server、Networking」等3大尖端新成果

AI熱潮持續延燒，輝達（NVIDIA）年度AI盛會「2025 GTC」美國加州聖荷西登場！此番盛會吸引來自全球各地的科技公司齊聚，共同探討最新的人工智慧、深度學習和資料科學(Data science)，而代工大廠緯創（3231）作為這波AI巨浪之下，最受矚目的指標供應商，也帶著旗下3大最新產品「NVIDIA GB300 NVL72 的系統」、「搭載 NVIDIA Spectrum-4 芯片的液冷乙太網交換機」以及「風冷式的NVIDIA HGX B300 NVL16 GPU伺服器」現身參展，也吸引各界關注。

輝達年度GTC大會已在17日起登場，主題為「AI的未來由此開啟」，其中，市場關注焦點主要有三點，第一為Blackwell架構更新，輝達執行長黃仁勳在大會宣布推出多款新品，當中也包括B300與GB300晶片，其中B300晶片計算性能預計有機會較B200提高50%；其次為CPO交換機技術升級與Rubin NVL288伺服器架構、AI人型機器人等為市場主要關注焦點，預期將加速應用在下一波人工智慧、數位孿生、人型機器人、量子電腦發展浪潮，台灣散熱、CCL、晶圓代工、ODM與BBU相關供應鏈可望受惠。

AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群全面飆漲，電子五哥的表現相當精彩。而緯創更已成為市場中的當紅炸子雞，大獲投信買盤青睞，而緯創團隊日前公布2月營收達1027.14億元、月增13.1%、年增26.7%，AI伺服器動能續強「淡季不淡」，合併前2個月營收達1935億元、年增30.4%，續創歷年同期新高的佳績。緯創在擺脫缺料及疫情等陰霾後，業績表現持續復甦，而內部也持續看好成長主力「AI伺服器」有機會三位數成長。

此外，根據緯創公布去年財報顯示，去（113）年稅後純益為174.39億元，較去年同期114.72億，年增52.01%，每股盈餘為新台幣6.11元，表現相當出色，不過董事長林憲銘卻認為團隊還沒到達巔峰，並直言2025緯創還會繼續成長。他透露，緯創在台灣仍有競爭對手，不過我們憑藉在各方面的不斷衝刺之下，也獲得了很好的成績，展望2025年，緯創將繼續調整硬體、軟體，攜手各方面一起來思考，而他強調，「緯創未來還有成長空間，一定還會成長」。而外界也看好緯創今年表現，有望在最新AI伺服器產品出貨放量之下，再度推升至全新的高度。