保單強制執行 修法內容有異見

壽險公會最新統計，從一一二年四月迄今，法院來函要求保險公司提供解約金資料的件數已接近八十萬件，光是今年前兩月法院來函案件高達十萬三八○二件，顯見保單強制執行的聲請案爆量的程度。

行政院院會日前通過與保單強制執行修法相關的保險法修正草案，立法院財政委員會昨舉行公聽會，與會學者專家和列席官員聚焦在解約金以「每人每月最低生活費」一點二倍計算的三個月金額計算豁免範圍是否太低？小額終老保險是否排除在豁免範圍？介入權的行使必要性等議題。

政大保險系教授林建智主張，用「保單重置」取代介入權更為簡易，他也認為行使介入權擴及的親屬範圍擴大，可能引發更多親族之間對於財產分配的爭議。政大法學院副院長葉啟洲則說，若不用介入權徹底把要保人的問題解決，就會有債權人不斷對同一張保單聲請強制執行的問題。

針對小額終老險是否排除豁免範圍，司法院民事廳廳長林俊廷指出，先前司法院的強制執行指引，即根據金管會先前的建議，把小額終老保險排除在強制執行範圍之外，但是政院版的保險法修法草案，金管會卻採取相反的作法，把小額終老保險又納入強制執行的範圍，反而和司法院現行的強制執行指引不一致。

此外，包括立委王鴻薇、黃珊珊、李坤城等人，都要求把解約金的豁免範圍再放大，包括必須涵蓋失能者、親屬等照顧。預期修法草案送交立院討論時，現行以三個月的最低生活費一點二倍計算豁免範圍勢必再擴大，不無可能從三個月延長至半年。