獨／保險局提案 保險業投資單一ETF上限將限縮至30%

知情人士透露，保險局今日邀集多家保險業者開會，提出未來保險業者投資ETF的新上限規定，其中最引業者矚目之處在於，已非常成熟的被動式ETF市場，未來壽險公司投資單一ETF的比重不可超過30%，若業者尚未將比重降至該範圍內，未來再加碼的部位，最多只能以賣出部位為限。

據指出，30%的上限是壽險業者極力爭取後的結果，原本保險局將上限訂在10%，引發保險業及投信業嘩然，因此在這場閉門會議，大型壽險公司派出高層向保險局力陳將比率從現行的50%（ETF規模在30億以上）、70%（規模在30億以下）降至10%的衝擊，壽險業對於ETF將淪為「只能賣但不能買」，最後的結果是ETF市場的流動性受到衝擊，而且將有大量的賣壓、不利價格。

保險局最後同意將比率降至30%，並且開放業者能「有限額」的買進。業界人士指出，絕大部分的壽險業持有的ETF部位，都和台幣計價的美國債券ETF有關，尤其是為了發揮自然避險的效果而買進；也有業者認為，保險局之所以作上述提案，主要是為了立委質疑壽險業海外投資太大，因此對被動式ETF限縮。

至於壽險業之後「有限額」的買進方式，舉例來說，倘若A檔ETF規模為100億元，30%就為30億元，若某壽險業者目前持有A檔ETF約50億元，這時比率為50%，已超過30%的限額，若該業者賣出A檔ETF 10億元，想再買只能以10億元為限，除非已把A檔ETF的持有水位降至30億元以下，才能自由決定買進的額度。

投信業者和保險業者都認為，其實不用大幅下修規定被動式ETF的上限，現有的保險法就已規定，保險業者投資ETF的比重，不能超過可運用資金的10%，況且若過分壓低保險業者的投資上限，也會衝擊台灣的ETF流動性，尤其台灣的債券ETF量能已經排名全亞洲第三，僅次於大陸和日本，而債券ETF更居冠，此外，若限制壽險業買進新台幣計價的美元ETF，等於限制壽險對匯率的自然避險。

除此之外，據指出，在主動式ETF的規定上，保險局也將要求未來壽險業者不能買非投資等級債的主動式ETF，但卻能投資非投資等級債的主動式基金，這也令業者一頭霧水。業界人士坦言，現在大部分的非投資等級債的主動式基金，都是外國投信業者發行，如今不准壽險業這類專業投資人買非投等債的ETF，卻准許去買非投等債的基金，等於錢進外國投信，讓本國投信流失商機。此外，一般的散戶投資者可投資非投等債基金，但壽險機構法人卻不能投資，這也很奇怪。