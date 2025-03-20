三大境外金融中心 1月大賺80億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

境外金融中心捎來好消息。據金管會統計，2025年1月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘2.43億美元（約新台幣80.3億元），月增1.3倍、年增10%，以銀行業獲利月增翻倍最佳，金融圈指出，美國2024年降息效應逐漸反應，資金成本降低，債券投資收益增加，都有助境外金融中心獲利。若美國降息幅度擴大、債券殖利率續走低，今年獲利不看淡。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

一家銀行主管說，3O獲利優劣多受國際市場利率、匯率牽動，市場預期2025年美國將續走降息循環，美債殖利率也可望走低，前者有利OBU降資金成本，後者有利縮小舊債評價損失，看好今年境外金融中心獲利動能。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。

2025年1月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘80.2億元台幣，是近四年同期新高，月增1.15倍，年增16%。

美國 金融中心 降息

延伸閱讀

集保結算所成立「投信輔導部」 協助投信事業落實內控內稽制度

金管會送禮 券商擁抱雙利多

中信金尋找非自發性整併機會

玉山金27億收購保德信投信 最短時間送件金管會

相關新聞

獨／保險局提案 保險業投資單一ETF上限將限縮至30%

知情人士透露，保險局今日邀集多家保險業者開會，提出未來保險業者投資ETF的新上限規定，其中最引業者矚目之處在於，已非常成...

保單強制執行 修法內容有異見

壽險公會最新統計，從一一二年四月迄今，法院來函要求保險公司提供解約金資料的件數已接近八十萬件，光是今年前兩月法院來函案件...

三大境外金融中心 1月大賺80億

境外金融中心捎來好消息。據金管會統計，2025年1月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘2.43億美元（約新台幣8...

櫃買黃金交易 量能大增

櫃買中心副總經理李淑暖昨（19）日指出，黃金熱度不減，金價屢創新高，黃金現貨交易平台今年來日均值較去年同期成長275.6...

券商2月獲利75億 月增23%

台股2月成交量回升，連帶證券商獲利跟著成長。根據臺灣證券交易所統計，2月全體證券商稅後淨利75.1億元，較上月成長23....

證交所 挺半導體聯盟

美國總統川普上任後，台灣半導體產業面臨全球情勢驟變備受關注。證交所採取實際行動，以資本市場力量支持半導體業者提升競爭力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。