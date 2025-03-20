三大境外金融中心 1月大賺80億

境外金融中心捎來好消息。據金管會統計，2025年1月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘2.43億美元（約新台幣80.3億元），月增1.3倍、年增10%，以銀行業獲利月增翻倍最佳，金融圈指出，美國2024年降息效應逐漸反應，資金成本降低，債券投資收益增加，都有助境外金融中心獲利。若美國降息幅度擴大、債券殖利率續走低，今年獲利不看淡。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

一家銀行主管說，3O獲利優劣多受國際市場利率、匯率牽動，市場預期2025年美國將續走降息循環，美債殖利率也可望走低，前者有利OBU降資金成本，後者有利縮小舊債評價損失，看好今年境外金融中心獲利動能。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。

2025年1月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘80.2億元台幣，是近四年同期新高，月增1.15倍，年增16%。