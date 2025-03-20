彰銀（2801）為推廣金融知識、實現社會共好，於13日舉行「CSR金融共好公益計畫成果發表會」，由總經理周朝崇親率團隊出席，台灣金融研訓院院長高一誠亦特別出席本次發表會，並與彰化縣國小代表共同見證金融素養教育向下扎根、向上成長的成果。該計畫不僅獲得彰化縣政府的高度肯定，且在校方與家長間廣受好評。

彰銀為提升學童金融素養，自2024年3月起與台灣金融研訓院攜手推動「CSR金融共好公益計畫」，透過行員擔任「CoCo老師」，以簡單易懂的語言、生活化實例及有趣互動的遊戲方式，幫助彰化縣國小四年級學童了解「金錢的用途」、「聰明的消費」、「認識風險支出」、「體驗家庭財務負擔」與「預防詐騙」等金融概念。該計畫已覆蓋彰化縣26個行政區、26所小學、78個班級，113學年度共觸及5,832人次，實現全縣行政區100%金融教育普及率。彰銀不僅將金融素養教育帶進彰化的每一個角落，並再次展現金融業落實企業社會責任的影響力。

根據金研院調查，課程對學童的財務行為帶來顯著改變，98%的學童在購物時會主動考慮必要性，45%完全主動放棄非必要消費，53%因價格考量或家長建議選擇不購買。此外，92%的學童展現正向財務行為，包含主動儲蓄零用錢、減少浪費及參與家務，體會家庭財務壓力。

為了建立國小學童未來良好的基礎，彰銀宣布將於2025至2028年間持續深耕彰化，推動為期三年的金融教育計畫，進一步強化學童金融防詐意識。隨著數位科技發展與詐騙手法日新月異，該計畫將強調金融詐騙防制，讓防詐意識從課堂帶入生活，並延伸至家庭。

彰銀期望透過此計畫回饋企業發跡地彰化，並攜手政府、學校及社會各界，共同推動金融教育普及，並將持續透過教育行動，為社會共好貢獻心力，培養下一代具備良好財務習慣與金融風險意識。