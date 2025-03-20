銀行定存方案 祭二倍高利

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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疫後景氣復甦、資金需求增加，帶動銀行放款大幅成長，為了提供放款業務所需，銀行展開搶錢大戰，連大額存款都給優惠利率，定存或活存的優惠利率甚至可達一般大額定存牌告利率的二倍，對於高資產大戶或者是企業理財相當有利。

大多數銀行推台、外幣高利活定存方案，都是鎖定自然人客戶為主，也多半非大額、單筆數百萬元，但是為了加大搶錢力道，增加存款餘額以供應放款業務的資金所需，今年不少銀行鎖定大額客戶不論自然人或是企業戶吸金，提供活存或定存最高利率甚至可達到1%以上，相當於一般大額定存1年期不到0.9%利率的一倍多甚至二倍以上。

安泰銀行（2849）宣布即起推出新台幣定存高利專案，單筆最低100萬元起，自然人以新資金存入，即可享9個月1.9%的優惠利率，單一客戶臨櫃通路上限為1,500萬元，網銀、行動銀行等虛擬通路則是上限300萬，客戶可兩種通路並用，則承作上限金額可拉高到1,800萬元。

高雄銀行放款成長積極，存款不足還得向同業拆借，考量成本因素，因此今年高雄銀積極吸收存款，同步向自然人大戶與企業招手，提供活儲／活存利率分別加碼最高0.5%、0.6%，加碼後都超過1%，活存平均餘額愈多，適用的利率加碼也愈優厚。

京城銀則是針對個人與企業的億元戶，都給出定存1個月高利0.955%，專案活動期限到今年底，只要在活動期限內完成承作即可適用，不受預計今年第4季即將與永豐金合併影響。

銀行業者指出，近期受到美國關稅戰衝擊，不確定因素影響金融市場波動及通膨疑慮上升，資本市場轉趨動盪，此時將投資獲利了結、資金落袋轉進台幣高利活定存方案，有利於做為資金暫時停泊的避風港。

台幣 客戶 餘額

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