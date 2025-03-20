渣打銀董座 陳銘僑接任
渣打銀昨（19）日公布，在台董事長異動，董事會最新通過推選陳銘僑擔任董事長，渣打銀指出，該人事選任案還需要經過主管機關核備。渣打銀是在18日召開董事會，一致通過推選陳銘僑擔任渣打銀董事長。
渣打銀去年總經理異動，由韓德聖（Ian Charles Anderson）變更為邢保利，今年董事長也出現異動，由禤惠儀改為陳銘僑。
陳銘僑於2002年加入渣打，2014年曾擔任渣打銀在台總經理，2017年卸下在台總經理職務，轉任渣打集團金融市場區域主管，管理亞太區15間交易室、年營收超過20億美元，先後在金融市場部擔任多項重要的領導職位，於香港渣打負責大中華以及北亞區等相關金融市場業務，現職為香港兼任大中華及北亞區行政總裁辦公室董事總經理。
陳銘僑擁有豐富大中華區扎實經歷，加上曾經擔任在台總經理，市場預期，渣打今年積極搶攻台灣財富管理市場，將挺進高雄亞灣金融特區，支持金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言