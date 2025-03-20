渣打銀董座 陳銘僑接任

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

渣打銀昨（19）日公布，在台董事長異動，董事會最新通過推選陳銘僑擔任董事長，渣打銀指出，該人事選任案還需要經過主管機關核備。渣打銀是在18日召開董事會，一致通過推選陳銘僑擔任渣打銀董事長。

渣打銀去年總經理異動，由韓德聖（Ian Charles Anderson）變更為邢保利，今年董事長也出現異動，由禤惠儀改為陳銘僑。

陳銘僑於2002年加入渣打，2014年曾擔任渣打銀在台總經理，2017年卸下在台總經理職務，轉任渣打集團金融市場區域主管，管理亞太區15間交易室、年營收超過20億美元，先後在金融市場部擔任多項重要的領導職位，於香港渣打負責大中華以及北亞區等相關金融市場業務，現職為香港兼任大中華及北亞區行政總裁辦公室董事總經理。

陳銘僑擁有豐富大中華區扎實經歷，加上曾經擔任在台總經理，市場預期，渣打今年積極搶攻台灣財富管理市場，將挺進高雄亞灣金融特區，支持金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心。

主管 職位 香港

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