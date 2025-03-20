金控總配息衝2,800億元 14家業者2024年大賺5,959億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
2024年14家金控財報全出爐，各金控在獲利、淨值、總資產三大財務指標全登峰，稅後純益5,959.6億元、總淨值5.1兆元，總資產77.1兆元。 聯合報系資料照
2024年14家金控財報全出爐，各金控在獲利、淨值、總資產三大財務指標全登峰，稅後純益5,959.6億元、總淨值5.1兆元，總資產77.1兆元。 聯合報系資料照

2024年14家金控財報全出爐，各金控在獲利、淨值、總資產三大財務指標全登峰，稅後純益5,959.6億元、總淨值5.1兆元，總資產77.1兆元，金融資產評價損失則持續縮小，利多推升2025年14家金控配發總股息，市場估最樂觀可望落在2,800億元，最保守也有近2,400億元水準。

金控史上總配息高峰是2022年（股息發放年度）總股息達2,357億元，今年有機會超過此水準，改寫史上新高紀錄，逾600萬金控股的存股族，口袋將麥克麥克。影響2025年金控配息兩大關鍵，一是2024年金控獲利水準，二是金融資產評價損失是否擴大。

圖／經濟日報提供
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14家金控財報揭露2024年全年稅後純益5,959.6億元寫史上新高，法人以近五年平均盈餘分配率47.5%來推估，總股息可望落在2,800億至2,900億元。

惟也有金控主管示警，壽險金控2026年將接軌新制、覆蓋法也取消，各金控要維持未來十年成長動能，今年股利不會大幅成長，獲利雖刷高、但盈餘分配率會較2023年下降，總股息頂多成長一成，可能落在近2,400億元。

其次，2024年底各金控金融資產未實現損失（反映在其他權益項下）而提列的特別盈餘公積是1,226億元，單季損失擴大了1,100億元，反映去年底海外債殖利率大彈，債券評價損失增加，其中有九家金控「其他權益」季損失擴大。若與2023年金融資產未實現損失達2,086億元相較，整體14家金控一整年損失改善860億元或四成，金融資產評價損失持續縮減。惟其中新光金（2888）、永豐金和合庫金等三家金控「其他權益」較2023年損失擴大，需從可分配盈餘提列公積，其餘11家金控年損失縮小，可迴轉到未分配盈餘，增加配息空間。

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