央行理事會明登場…銀行高層曝「大型行庫3警訊」 喊話：房市別再打了

中央銀行將於20日召開理監事會，銀行高層請命，近年一系列打炒房措施已「打到痛腳」，大型行庫出現三大警訊，希望央行「別再加碼第八波」了；第一是因應新青安申貸潮，銀行得向外借錢「做房貸」；二是為消化新青安房貸，只能減少利率較高的土建融，導致獲利動能大減，第三為預售屋交屋時房價跨越豪宅門檻，易使銀行鑑價時踩紅線受罰。

對於央行近年來的不動產管控措施，大型行庫高層喊話說，「賣夠打啊、袂堪得（別再打了，受不了）」，政府要求應滿足新青安首購族的申貸需求，但大型行庫存款不足，只得向外借錢，融資利率與新青安利率打平，等於虧本做房貸。

其次，央行要求銀行不動產貸款自主減量，但新青安申貸潮尚未消化、恐得一路排隊到9月，銀行只能減少利率較高的土建融，將額度拿來做房貸。行庫高層嘆氣說，「土建融利率3%以上沒辦法做，新青安房貸只有1.775%，今年盈餘如何達標？」

第三，房價續漲下，預售屋鑑價易出包，容易踩到央行的法令紅線。台銀上周發布重訊指出，辦理房貸時違反央行規定，核處100萬元罰鍰；台銀已加強相關作業流程控管措施，並輔以系統管控，即為一例。

行庫高層表示，央行規定，雙北以外地區，鑑價或買賣金額在4,000萬元以上，屬豪宅貸款。台銀這筆貸款是位於桃園的房貸，買賣金額3,900多萬元，銀行鑑價4,000多萬元，承辦人員以較低的3,900萬元認定非屬豪宅貸款，儘管銀行貸後複審時發現不對，又跟客戶溝通後把貸款成數降到法令規定的四成以下，並立刻收回超出的貸款成數，卻還是挨罰。

銀行主管說，類似事件可謂層出不窮、讓行員「皮皮剉」，特別容易發生在房價漲幅較高的台中預售屋；舉例而言，三年前購入時房價約3,500萬元、未達央行豪宅門檻4,000萬元，可正常核貸，三年後交屋時房價上漲，實價登錄上同一建物價格均超過4,000萬元，讓銀行得硬著頭皮，和客戶表示貸款成數得大幅降至三成（央行去年9月將成數上限從四成降為三成），否則銀行就會踩紅線挨罰。

銀行高層說，近期光是應付排山倒海般的新青安申貸潮便已自顧不暇，若是非首購、新青安貸款的一般房貸，或同一名下持有二屋以上的房貸，利率自2.5%起跳，且得檢視還款能力，若銀行研判還款能力不足，將拉高利率、或降低成數因應。